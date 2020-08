Así se despidió Rafaela, hija de Cristian Castro, de su abuelito Manuel "El Loco" Valdés

En redes sociales se viralizó un video donde Rafaela, hija de Cristian Castro y Paola Erazo, se despide de su abuelo Manuel "El Loco" Valdés, quien falleció la madrugada del pasado viernes 28 de agosto. La también nieta de Verónica Castro conmovió los corazones de muchas personas, con el mensaje que mandó llenó de inocencia.

Rafaela de seis años de edad, nieta de Manuel "El Loco Valdés", expresó: "hoy (el pasado viernes) es el día de los abuelos en México y le mando un saludo a mi abuelito Manuel que está en el cielo; también les mando un saludo a los niños, tienen que cuidar mucho a sus abuelitos porque es lo más divino que puede tener una familia".

El video de Rafaela fue grabado por su mamá Paola Erazo en su habitación; ambas viven en Colombia. En una reciente entrevista de Verónica Castro en el programa Ventaneando de TV Azteca, contó que su nieta ha llorado mucho por la muerte de su abuelito "El Loco" Valdés.

La que está en la lágrima total porque me habló por teléfono y me dijo: 'abuela ya no puedo más, abuelita por favor, se me está muriendo mi familia'.