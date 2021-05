Así se enteró Raúl Araiza de la muerte de su padre, el productor de cine Raúl Araiza Cadena (VIDEO)

El conductor de televisión Raúl "El Negro" Araiza, recordó durante una de las recientes emisiones del programa "Miembros al aire", cómo se enteró de la muerte de su señor padre Raúl Araiza Cadena, quien fuera un reconocido actor y productor de cine y televisión.

Raúl Araiza contó a sus amigos del show "Miembros al aire" que estaba trabajando en el programa "Hoy", cuando de un momento a otro la entonces productora de este matutino Carla Estrada, le avisó que su padre había fallecido.

Cuando yo estaba en el programa en vivo, ahí me dice Carla Estrada 'acaba de fallecer tu papá', ahí di un recado de mi padre al aire, que era un agradecimiento.

Raúl Araiza Cadena murió a los 77 años de edad a consecuencia del cáncer de páncreas que padecía. Pasó los últimos momentos de su vida en su casa en Veracruz; cansado de las quimioterapias, tomó la decisión de pasar sus últimos días en paz.

"El Negro" Araiza contó en "Miembros al aire" que se transmite por Unicable, que unos días antes del fallecimiento de su progenitor, estaba con él en Veracruz: "pero me regresó a trabajar, me dijo 'vete al programa que es lo que yo te enseñé, no estés aquí', le dije 'no puedes dirigir tu muerte papá', pero me regresó y es que así nos educó".

Cuando Raúl Araiza dio la noticia de la muerte de su papá, se mantuvo fuerte mientras hablaba ante las cámaras, sin embargo, durante la pausa comercial llegaron varios compañeros actores que estaban en otros foros de Televisa para darle el pésame.

"Yo estaba fuerte, sí sentí este vacío pero yo entro en mucha calma, nos fuimos a un corte, empezaron a entrar actores de todos los foros a darme el pésame, eso fue muy fuerte, fue muy impresionante".