Así se expresó la mamá de Geraldine sobre Gabriel Soto

Ahora que se confirmó la separación de Geraldine Bazán con Gabriel Soto, la actriz debe recordar que su madre siempre se lo advirtió.

Ante el proceso de divorcio entre los actores, recordamos una de las frases que soltó la mamá de Geraldine Bazán a la revista TVNotas hace un par de años.

Doña Rosalba aseguró a esta revista en abril del 2016 que las actitudes de su ex yerno acerca de su ex mujer, Martha Julia no le cayeron en gracia, pues Gabriel Soto confesó que ella había sido su único amor.

Versiones allegadas a doña Rosalba aseguraron que tanto ella como el galán de telenovelas, no tenían una buena relación, principalmente por su capacidad de “ojo alegre”.

Doña Rosalba destacó para la revista que siempre le dijo a su hija que Gabriel no era bueno para ella, ya que no le daba su lugar, ya que siempre “andaba de coqueto”.

Por otro lado una vez que se culminó el fin de su matrimonio, amigas cercanas a doña Rosalba aseguraron que: “una madre nunca se equivoca y doña Rosalba quiere que escarmiente su hija”.

Después de varios intentos, ocho años de relación y tener dos hijas, Gabriel se casó con Geraldine por un ritual mixteco y por lo civil, el 13 de febrero del 2009, en Valle de Bravo.

Desde agosto de 2017, él se salió de su casa y hace unas semanas lo confirmó en sus redes sociales.

Por otra parte, a pesar de que Geraldine Bazán se encuentra en pleno proceso de divorcio, parece estar tomando todo con gran madurez y a través de su canal de YouTube, mostró a sus seguidores lo divertido que fue poner el árbol de Navidad, en compañía de sus hijas Alexa Miranda y Elisa Marie.

“He tenido mucho trabajo, muchas cosas que hacer y apenas estamos poniendo el árbol de Navidad, lo más importante creo, que es un momento muy bonito poner el árbol con la familia, sobre todo si tienes niños, ellos lo disfrutan muchísimo”.

Recordemos que hace unos días, a través de su canal de YouTube, Geraldine se sinceró desde la intimidad de su hogar, sobre este momento por el cual atraviesa: