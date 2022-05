Así se miraba Galilea Montijo hace casi 30 años cuando empezó como conductora en Ritmoson Latino

Galilea Montijo de 48 años de edad, es el tema del momento, pues como muchos ya lo saben, ahora la veremos en Netas Divinas, donde ya empezó grabaciones, por lo que mucho se ha dicho sobre como será la química con sus nuevas compañeras, pero lejos de esas la guapa mujer se siente muy feliz de formar parte de este proyecto y hasta la vinieron recuerdos del pasado.

Y es que Galilea Montijo recordó cuando trabajaba en Ritmoson Latino cuando apenas tenía 28 años y fue una de las conductoras principales, pues los inicios de la conductora del programa Hoy empezaron desde muy abajo, por lo que le da nostalgia recordar como empezó.

Lo que vieron y les conté ahí para mí fue regresar a los tiempos de Ritmoson esta parte de televisión en privada en cable y es que hay como ciertas cositas van pasando ciertos detalles yo cuando llegó al foro ahí me di cuenta que en ese foro comencé Ritmoson en los camerinos entonces fue como un regresar a mis inicios no de teibolera señores, sino a mis inicios de aquí va a estar increíble", dijo Galilea Montijo.

Por si fuera poco la conductora del programa Hoy, aprovechó las cámaras para decir que ella en ningún momento exigió que la producción se moviera de foro para que ella pudiera tener más facilidad a la hora de grabar, pues fue el mismo productor quien le dijo que habría unos cambios, entre ellos que las grabaciones serían en Televisa San Ángel y además la famosa pidió que no hicieran caso a las mentiras.

"No siento que Galilea tenga la misma esencia tan especial para estar en Netas Divinas, que triste", "Mi hermosa divina gali, espero en Dios no perderme desde ahora "netas divinas", "Gali es muy carismática pero en este programa suelen dar sus puntos de visto sobre diversos temas y la Gali ha mostrado muchas veces que no es la más inteligente ni acertada al momento de opinar", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben desde hace tiempo, la famosa estaba buscando otros nuevos proyectos, pero se los tenía muy reservados.