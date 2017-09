Sin preocupación alguna así se muestra Marjorie de Sousa

La actriz Marjorie de Sousa no se ha pronunciado de manera directa sobre el pleito legal que enfrenta con su ex pareja Julián Gil, sin embargo publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que está dando de qué hablar.

La venezolana subió una fotografía en bikini junto a su hijo Matías, y acompañó la instantánea con este mensaje: Varios de sus seguidores reaccionaron de manera negativa a la publicación y tacharon a la actriz de "interesada" y "vividora", otros aplaudieron que como mamá luche por lo que ella considere lo mejor para su hijo.

Inhala el futuro exhala el pasado y siempre RESPIRA EL AHORA Una publicación compartida por Marjorie De Sousa (@marjodsousa) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 3:00 PDT

"Todo se paga en este mundo y después , si @marjodsousa está segura que ha actuado bien como mujer ,ser humano y madre, tedrá su recompensa y si no, igual habrá consecuencia, y de esto aprender como mujeres y madres ,no seguir malos ejemplos", fue uno de los comentarios.

El secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para q ellas vengas hacia ti... #marioquintana #photoby @pablosolanophoto Una publicación compartida por Marjorie De Sousa (@marjodsousa) el 14 de Jun de 2017 a la(s) 3:08 PDT

Ayer se dio a conocer que un juez fijó la cantidad de manutención que Julián Gil deberá otorgarle a Matías; el argentino reaccionó positivamente a lo ordenado por el juez y consideró que con esta decisión se empieza a hacer justicia luego de los ataques que ha recibido por parte de Marjorie y su abogada.

SI SI SI #TeamoVenezuela #siemprecontigo #llevotuluzytuaromaenmipiel #Tequierolibre Una publicación compartida por Marjorie De Sousa (@marjodsousa) el 16 de Jul de 2017 a la(s) 11:15 PDT

AGRESIONES CONTRA JULIAN GIL

Julián Gil fue agredido por fans de Marjorie de Sousa a su llegada a los juzgados de la Ciudad de México, a donde asistió el actor con sus abogados para ver la resolución sobre la demanda que interpuso en contra de Marjorie de Sousa por la cantidad tan alta que le exige la actriz, como parte de las obligaciones que tiene como padre (manutención).

A su llegada, el actor de origen argentino se encontró con un grupo de fans de Marjorie, quienes lo insultaron y lo agredieron físicamente.

Siempre querido y consentido en mi isla del encanto Los veo mañana en @socialmediaweek #puertorico #socialmediaweek Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 11:53 PDT



“Sí me agredieron, no solo físicamente, sino verbalmente, humillándome y con comentarios sin sentido”. “De alguna manera se me hizo una falta de respeto que dijeran esas personas que yo he comprado a la prensa, porque en este proceso creo que los medios han sido muy objetivos”.

Que quieren apostar a que me meto en la medalla? #medalla #puertorico Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 9:19 PDT

La actitud de los seguidores de Marjorie de Sousa los llevó a tirarle plásticos al actor y a quien en repetidas ocasiones llamaron “maricón”.

“No sé qué fue lo que me tiraban, pero recibía golpes de cosas que con fuerza me arrojaban, pero la verdad es que lo que me impresionó fue que a mi salida esas mismas personas que fueron con camisas y globos en apoyo a Marjorie, se habían quitado sus camisas en apoyo y se dirigieron a mí para mostrarme su supuesto apoyo”.

Hermano @oliverdog No sabes lo importante que es saber que tenemos en la vida amigos incondicionales ... Eres un crack se te quiere de corazón Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 7:15 PDT

A través de su cuenta de Instagram, el actor manifestó: "La prensa está vendida", así fui recibido y humillado por los "fans" de la señora. Así decía el coro. Ahora resulta que compro la prensa por qué ellos hacen su trabajo objetivamente, ¿hasta cuándo? ¿Qué más tengo que aguantar? A veces preferiría callar y no ser parte de este circo pero no tengo alternativa. Mis respetos a la prensa por no dejarse intimidar”.

Aunque a pesar de todos los problemas que han pasado el actor se encuentra satisfecho con lo de la manutención.

Con información El Universal

