Así se siente Eric Prats con el apoyo en redes

El actor se encuentra feliz por el cariño y apoyo que los usuarios en redes sociales le están demostrando, reconociendo así la trayectoria y trabajo artístico del artista.





Redes sociales



“Agradezco a todos ustedes por esta gran atención, todo este cariño y respaldo que me han venido dando de años, ahora lo están haciendo por redes sociales y me siento muy agradecido por esas ganas de vernos en la pantalla chica de nuevo, y para mí es una alegría infinita, que me llega hasta las lágrimas. Es una muestra de cariño y de amor puro”, fueron los primeros comentarios del actor.

Que hermoso detalle de amor de todas las Fans las quiero con todo mi corazón besos y abrazos chulada bendiciones pic.twitter.com/wqTJBqP5GW — ERIC PRATS (@ericpratsactor) 15 de noviembre de 2017

Aunque ya tiene una carrera que lo respalda, el hecho de tanto apoyo en redes sociales no deja de sorprenderlo y se encuentra perplejo por tanto amor, pues no se imaginó que fuera a suceder algo así tan grande.



“Lo que más me emociona es que la gente nos esté buscando directamente para vernos en la pantalla, no a cualquier actor le sucede algo así tan grande, el hecho de hacer una manta, una cartulina, no cualquiera lo hace”, comentó Prats.

Telenovela



La nueva telenovela se estrenará por el canal de Las Estrellas el próximo año y sus grabaciones están por comenzar en el puerto de Mazatlán. “Me encantaría participar en este nuevo proyecto, es una gran producción, un excelente productor, una muy buena historia, pero lo principal es complacer a todo mi público que tiene ganas de verme ahí”, confesó.

Aunque hasta el momento declara que no han tenido ningún acercamiento fuerte con la producción, espera que tengan algún personaje pensado para él, ya que en estos se encuentra disponible y con ganas de poder participar.





Carrera



Desde muy pequeño, Eric Prats sintió su vocación por la actuación. “A mí me encantaba poner a mi familia completa, sobre todo a mis abuelos, en la sala de la casa. Yo me ponía un trajecito de payaso y me ponía a hacer payasadas”, nos contó.

Después se presentó la oportunidad de pertenecer a Televisa y se preparó en el CEA de Guadalajara. Más tarde buscó prepararse en Estado Unidos para crecer como artista, donde logró hacer algunos proyectos muy exitosos en Broadway.



“Al principio, mi papá me decía: estudia otra cosa, porque te vas a morir de hambre. Yo le hacía caso en cierta forma, pero también a mis abuelos. Estudié Administración de Empresas y Actuación para complacerlos. Pero me aferré a esta carrera, al amor al arte, y he tenido buena respuesta”, comentó.

Trabajó además al lado de grandes actrices como Salma Hayek y Penélope Cruz, a quienes considera personas muy especiales en su carrera, las conoció cuando grababan la película de Bandidas.

Como cualquier persona en un principio, vivió el temor de los nervios, pero ha logrado salir adelante siempre de todo, pues sabe que es algo que le apasiona y lo hace crecer todos los días.

“Esfuerzo, dedicación, perseverancia y éxito” es la frase con que el actor se define a sí mismo.

Ha trabajado en algunas producciones extranjeras, considera que esto ha sido una aventura y una experiencia fabulosa para él, pues le permite conocer otros escenarios y acercarse a persona maravillosas.

Ha terminado sus últimos proyectos televisivos y por el momento se encuentra abierto a nuevas propuestas y está planeando algunos trabajos futuros.