Así se ve Lady Gaga vestida de novia para "House of Gucci"

Estados Unidos.- La cantante estadounidense Lady Gaga se volvió tendencia en las redes sociales luego de que se dieran a conocer fotografías suyas en Italia vestida de novia en su personaje de Patrizia Reggiani para el filme "House of Gucci" dirigido por Ridley Scott.

Los comentarios y reacciones ante su caracterización no se hicieron esperar en Twitter, donde rápidamente figuró entre las tendencias más importantes de la red social, pues todos están impacientes por verla de nuevo en la gran pantalla y conocer la historia detrás de la familia Gucci.

En las fotografías que se publicaron podemos ver a la cantante estadounidense vistiendo un hermoso vestido blanco de novia con escote de corazón, mangas de encaje con aplicaciones, un fascinante velo y un elegante peinado y maquillaje que la hicieron lucir fenomenal.

A la súper estrella del pop se le vio deslumbrando a todos con tan tremenda belleza natural que se carga, emocionando a los presentes, sus fieles seguidores y algunas personas que esperan verla actuar de nuevo después de su inesperado triunfo en el filme A Star is Born al lado de Bradley Cooper.

Sin lugar a dudas, "House of Gucci" figura como uno de los filmes más esperados de este año. Basada en el libro de Sara Gay Forden, "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed", la película está prevista a estrenarse a finales de este año, supuestamente en el mes de noviembre.

Tendrá una distribución por Metro-Goldwyn-Mayer en cine y se estrenará de manera simultánea en la plataforma de streaming Paramount+. Hasta ahora, su elenco confirmado está conformado por Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Camille Cottin, Jack Huston, Reeve Carney y Salma Hayek.

