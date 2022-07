Así se ve sin filtros la 'retaguardia' de Yailin la más viral, ¿Cómo en las fotos?

España.- Hace apenas una semana celebraban por todo lo alto su unión como matrimonio, recibiendo todo tipo de felicitaciones, pero les duró poco, pues están de nueva cuenta en el ojo del huracán, se trata de Anuel AA y su esposa Yailin La Más Viral.

Resulta que hace algunos días se filtraron un par de fotografías de la polémica pareja disfrutando de la playa en un yate privado, esto mientras están de vacaciones por las paradisiacas playas de Ibiza, España, lo que desató todo tipo de reacciones.

Y es que usuarios de Internet comenzaron a compartir las fotografías por todas las redes sociales y generaron una gran decepción entre sus seguidores, debido a que la cantante dominicana no luce para nada parecida en dichas imágenes a como lo presume en sus perfiles.

Fuertes críticas ha enfrentado Yailin La Más Viral luego de que las fotografías le dieran la vuelta al Internet, pues en su físico se aprecia un cambio importante, pues presenta algunas celulitis que nadie había notado antes.

Entonces las críticas no se han hecho esperar, algunos se han burlado de ella por abusar de la edición en sus fotografías, pues no tienen nada que ver con las que salieron recientemente a la luz, pero otros la apoyan y aseguran que "el cuerpo humano no es perfecto".

Ante la situación, Anuel AA sale a defender a su esposa y aseguró que alguien estaba editando las fotografías para que pareciera desfigurada, lo que lo ha molestado demasiado. La artista, por su parte, dijo que mostraría su cuerpo ante la cámara para que sus seguidores le creyeran, sosteniendo lo de la manipulación.

