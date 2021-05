México.- Debido a que su ascenso a la fama en México se dio cuando participó en las séptima temporada de Acapulco Shore, muchos no saben tanto sobre la vida de Ignacia Michelson antes de esta etapa, por lo que ahora recordamos que con apenas 25 años de edad estuvo embarazada.

Era 2019 y se llevaba a cabo el reality show Resistiré, el primer reality show donde apareció Michelson en México y donde conoció a Luis Sánchez, más conocido como "Sargento", lugar que fue testigo de su amor y algo más, pues durante ese tiempo se rumoreó que fue concebido un embarazo.

Y lo cierto es que, aunque no se confirmó que ahí hubiese sucedido, más tarde la pareja confirmó que estaban esperando a su primer hijo en sus respectivas cuentas de Instagram, compartiendo fotografías de Nacha con su pancita de pocos meses y desatando todo tipo de reacciones.

Todo era felicidad para la pareja hasta que tristemente se dio a conocer que habían perdido al bebé, lo cual fue un duro golpe para su relación, principalmente para Ignacia Michelson, quien siempre se mostró muy feliz con la idea de convertirse en madre por primera vez.

Así se veía Ignacia Michelson embarazada; tenía 25 años. Foto: Instagram

En aquel momento ambos abrieron su corazón y decidieron darle una despedida al bebé que perdieron. Fue un episodio muy triste para la influencer chilena, quien externó tener el alma rota y no poder volver a fingir ser esa mujer alegre tras perder a su bebé.

Hasta el momento el motivo por el cual Ignacia Michelson perdió a su bebé no se ha revelado a pesar del paso de los años. Las críticas no se hicieron esperar durante aquellos días, pues muchos no le creyeron y la acusaron de haber fingido su embarazo, motivo por el cual decidió compartir un informe médico que fundamenta lo sucedido.