Así se veía Kimberly Flores antes de sus arreglos estéticos

La modelo fitness y esposa del cantante de Edwin Luna, Kimberly Flores compartió una foto de sí misma cuando era solo una mortal sin reputación ni fama. Cuando iniciaba en la ardua carrera de belleza. Cuando era joven y no creerás lo diferente que es su apariencia, pues parece que es otra persona con una nariz ancha y bolsas debajo de los ojos.

No tiene nada de malo cambiar la apariencia, sobre todo cuando no te gusta, como la situación de Kimberly Flores que es asombrosa, ya que se nota la gran diferencia entre no tener bisturí y tener bisturí.

Ella no era una mujer dentro de los parámetros, ya que no cumplía con la belleza que exige el ambiente del espectáculo, por lo que tomó medidas al respecto.

Sus características le impedían convertirse en una mujer glamurosa y famosa como lo es ahora, por lo que no dudó en iniciar su propia transformación, sabía lo que quería, y lograría este objetivo a toda costa.

Así es como luce Kimberly Flores actualmente

Recordemos que su relación con Edwin Luna se ha convertido en un objeto ideal para criticarse porque las cosas son impredecibles entre ellos. De hecho, muchos de sus seguidores dijeron que ella no estaba con el cantante por amor, sino por dinero.

Pero las acciones de este matrimonio demuestran que la gente sólo habla por hablar y las críticas han caído sobre el físico de la modelo, pero Edwin Luna sabe muy bien que es una mujer que se ha sometido a una cirugía facial y corporal, lo que no le importa en lo más mínimo. Ahora estos dos son figuras públicas, pero siempre están a los ojos del huracán.

Para adaptarse a los diferentes campos del espectáculo, se cambió de ropa, peinado, postura y todo lo demás, es cantante y modelo. Hoy sorprende a todos, pues luce una cabellera rizada, olvidándose de su cabello lacio y luce espectacular.

Kimberly Flores ha logrado atraer a la audiencia poco a poco, lo que demuestra que cuanto más te critican, más pueden avanzar. Ella descifró la fórmula secreta de estar siempre en boca de todos con su esposo Edwin.

Kimberly Flores luce en las redes sociales su cuerpo, que también es parte de su pasado, en una de las fotos se puede apreciar su singularidad y su tono de piel aún más oscuro. Para beneficio de la guatemalteca, las cosas han cambiado.

Así se veía Kimberly Flores antes de sus arreglos estéticos

Ahora sus facciones son más delicadas, sus dientes han cambiado, sus ojos se ven distintos, no tiene el bolso que se ve en la primera foto y su cabello está mejor. Por lo tanto, la conclusión de hoy, como dicen en las redes sociales, es que no hay mujeres pobres, solo mujeres que no pueden pagar la cirugía.

Por Yajaira Villarreal