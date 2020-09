Así se vería Lady Gaga como Emma Frost para 'X-Men', de Marvel

Estados Unidos.- Además de ser una excelente cantante, compositora y bailarina, Lady Gaga es también una importante actriz que en más de una ocasión ha demostrado ser una artista completa y que tiene un gran futuro dentro de la industria de la actuación, como prueba de esto la hemos visto recibir importantes premios como mejor actriz para Premios de la Crítica Cinematográfica y National Board of Review por Ally Campana en "A Star is born".

Por si fuera poco, la intérprete estadounidense ha sido nominada ese mismo año a los Premios Óscar, Globos de Oro y Premios del Sindicado de Actores. Siendo ganadora de un Globo de Oro por mejor actriz de miniserie en 2015, Lady Gaga podría adquirir pronto otro triunfo, con el que una vez más demostrará su versatilidad.

Se trata de un nuevo filme, pero no cualquiera, uno de Marvel Studios, una de las franquicias cinematográficas más importantes, en el que estaría dando vida a una importante superheroína y sus fanáticos están enloqueciendo con la noticia, sin embargo, ni ella ni Marvel se han pronunciado ante los rumores.

Según medios estadounidenses, Marvel estaría buscando a Lady Gaga para que diera vida a Emma Frost, también conocida como la Reina Blanca, en el reboot de las nuevas películas de "X-Men" planeadas por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y ahora producidas de una excelente forma por Marvel Studios, proyectos alejados a los primeros que fueron de Fox, quienes en aquella época tenían los derechos de los mutantes.

Supuestamente Gaga sería la indicada y la que buscan para dar vida a este personaje con superpoderes de telepatía y de transformarse en un diamante, además, caracterizado por tener un humor un tanto seco. Debido a la emoción que tienen sus fanáticos por verla en un papel como este, han creado una imagen de cómo luciría la actriz en el papel de Emma Frost y la verdad es que sin duda alguna debe ser para ella.

Los creativos Little Monsters editaron una fotografía del cuerpo de la superheroína de "X-Men" y lo unieron al rostro de Lady Gaga, logrando causar aún más emoción entre los que desean verla encarnando a este personaje.

Así se vería Lady Gaga como Emma Frost. Foto Twitter

Pese a que nada se ha confirmado todavía, no es la primera vez que se da a conocer que la buscan para formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel, en el pasado se dio a conocer que, para la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia, James Gunn estaba buscando a Lady Gaga para que diera voz y personalidad a Lady Lilla, la futura conquista de Rocket, quien curiosamente tiene voz gracias al actor Bradley Cooper, quien compartió créditos con la actriz en "A Star Is Born".

Aunque todavía falte mucho para la producción de las nuevas películas de los mutantes, muchos ya están impacientes por que lleguen y ver si es Lady Gaga participe del proyecto, pues siempre ha sido una mujer muy camaleónica y los ha demostrado en sus diferentes proyectos y pápeles de actuación.

La primera vez que la vimos en la pantalla grande fue en 2013, dando vida a La Chamaleón en un pequeño cameo para Machete Kills, un año más tarde encarnó a Bertha en la película Sin City: A dame to kill for. Asimismo, vimos otra faceta de la actriz más oscura e imponente con Elizabeth Johnson "La Condesa" en American Horror Story: Hotel. Así como un lado monstruoso en la misma serie, pero en la sexta temporada como Scáthath.

Pero sin duda alguna el papel que más le ha valido halagos, críticas positivas y reconocimientos ha sido el de Ally Campana en "A Star is born", una producción de Warner Bros. que protagonizó junto a Bradley Cooper, quien ganó un Grammy por 'Shallow', la canción principal de la película.

Con este protagónico la estrella se volvió muy importante en el séptimo arte, tanto que se ha rumorado que está próxima a protagonizar la película de "Gucci", en donde Ridley Scott figuraría como el director y Roberto Bentivegna como el guionista.

La cantante y actriz daría vida en el proyecto a Patrizia Raggiani, quien fue condenada a 26 años de prisión por ordenar el asesinato de su exmarido Maurizio Gucci. Raggiani siempre defendió su inocencia y un tribunal de Milán decretó su libertad en 2017.

Lady Gaga también formaría parte del elenco de la película basada en los Gucci. Foto: Twitter

La película estará basada en los Gucci contará con guion Roberto Bentivegna y estará inspirada en el libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder Madness, Glamour and Greed", de Sara Gay Forden.