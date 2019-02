Así se vivió el Electric Daisy Carnival en la Ciudad de México

Para culminar la sexta edición del EDC (Electric Daisy Carnival), en la Ciudad de México, los 120 mil asistentes a la jornada dominical, cifra oficial de los organizadores, se dividieron en los nueve escenarios para bailar con sus DJs favoritos.



El escenario Dos Equis comenzó a tener más público por la noche gracias a los hermanos mexicanos Sotomayor, que, como prometieron, combinaron sonidos, ritmos e incluso idiomas en su DJ set, que dio inicio a las 22:00 horas.

A unos metros de ahí, el foro wasteLAND mostraba casa llena con el británico Darren Styles, y los asistentes brincaban al ritmo del duro trance que se escuchaba, mientras las luces y los graffitis acompañaban los beats.

La australiana Alison Wonderland no tardó en poner el dubstep a su voz de pop y fusiones eclécticas.

Sin embargo, uno de los actos más esperados de la noche fue el dúo W&W, conformado por los holandeses Willem van Hanegem Jr. y Ward van der Harst.

Ambos trajeron vida al escenario kineticFIELD con remixes personales a tracks como "Rockstar", de Post Malone, pasando por "The Rhythm of the Night", de Corona, hasta "The Real Slim Shady" de Eminem, y más, los cuales fueron muy bien recibidos por los asistentes, quienes brincaban y hacían temblar de euforia la tierra.



Al espectáculo contribuyeron las seis bailarinas que se encontraban en diferentes pedestales, además de animar a la gente con un "¡manos arriba, México!" en español.

A las 22:59 llegó el noruego Kygo, para tocar "First Time" y cautivar con remezclas de canciones de Dua Lipa y Halsey, además de hacer un pequeño homenaje a Avicii con su canción "Without You", parte en la que el público cantó con todas sus fuerzas. Además, el nórdico se encargó de estrenar en vivo su más reciente creación, "Think About You".

"México, este un sencillo muy nuevo", dijo antes de darle la bienvenida a Valerie Broussard para cantarlo.

DJ Snake cierra con gran emoción

Estrellas como Kaskade y DJ Snake pondrían el punto final a un maratón de 12 horas continuas de dance, en un EDC bien organizado y que sumó la mayor cantidad de público de su historia: 240 mil personas entre ambas jornadas para disfrutar el evento originado en Las Vegas.