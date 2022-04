Así se vivió el encuentro de Huillo, niño con autismo, y Coldplay, en su show en el Foro Sol de la CDMX

Los conciertos en México de la banda británica de pop rock y rock alternativo Coldplay, como parte del "Music Of The Spheres World Tour", están dejando hermosos recuerdos no solo para los miles de afortunados fans que lograron conseguir sus boletos y asistir a los shows, sino también para todos aquellos que han vivido la emoción a través de redes sociales.

Durante el segundo concierto de Coldplay en el Foro Sol de la Ciudad de México, se suscitó un momento muy especial y significado: ¡el encuentro con Huillo! Muchos recordarán aquel video viral, donde un pequeño niño con autismo mostró esa alma tan pura que posee, al llorar mientras escuchaba "Fix you", una de las canciones más icónicas de la banda.

Esto ocurrió en abril de 2016, durante un concierto de Coldplay, justamente en el mismo lugar, el Foro Sol en la CDMX. En aquel entonces Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, se encontraban llevando a cabo el "A head full of dreams Tour". Huillo, quien en ese momento tenía 6 años de edad, asistió al show en compañía de sus padres Luis Vázquez y Sandra Alonso, ya que se habían percatado que le gustaba la música de la banda británica.

Huillo tiene una especial conexión con la música de Coldplay, y cuando tocaron "Fix you", tuvo muchas emociones que se reflejaron a través de sus lágrimas. Su papá se conmovió al verlo y al son de este tema musical, lo abrazaba y lo demostraba todo su amor.

Luis Vázquez publicó el video en sus redes sociales, el cual se volvió viral de inmediato y unas semanas después, fue visto por los integrantes de la banda, quienes manifestaron lo siguiente en su cuenta oficial de Twitter: "por cosas como estas es que vale la pena".

Coldplay y Huillo se mantuvieron en contacto a través de redes sociales por un tiempo, incluso, le enviaron varios algunos promocionales a casa de su familia.

Así reaccionó Coldplay ante el video de Huillo.

Huillo y Coldplay, juntos en un mismo escenario

Seis años después, Coldplay y Huillo, quien a los cuatro años de edad fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y hoy, es cantante y compositor, tuvieron un grandioso encuentro. La agrupación le da dado uno de los mejores momentos de su joven vida.

En una parte de su segundo show en el Foro Sol, que tuvo lugar ayer lunes, Chris Martin, vocalista y líder de Coldplay, invitó a Huillo y a su papá, Luis Vázquez, a subir al escenario para cantar "Different is Ok", tema compuesto por padre e hijo.

"El nombre de este muchacho es Huillo, es autista, es un muchacho muy especial", expresó Chris.

Él ha estado haciendo música como una forma de entender el mundo, las emociones, a las personas. Hemos escuchado una de sus canciones esta semana y queremos pedirle, si le parece bien, que venga y la cante con nosotros.

Huillo cantó "Different is Ok" mientras tocaba el piano y Chris Martin lo acompañaba con su guitarra y en unas partes de la canción.

Huillo y Coldplay conmovieron a los miles de asistentes en el Foro Sol.

En las redes sociales de Huillo fueron publicadas algunas fotografías de este momento tan emotivo, entre estas, una a las afueras del camerino que se le proporcionó, así como de su presentación junto a Coldplay. "Si tan solo el mundo fuera así, siempre ❤️".

Desde hace un tiempo, los papás del jovencito lo inscribieron en clases de música, como una manera de terapia para el Trastorno del Espectro Autista. Huillo demostró el gran potencial artístico que posee y el año pasado, su papá le abrió un canal en YouTube, donde publicó su primera creación, "Different is Ok (Diferente está bien)", una celebración por la diversidad de personas y la inclusión, canción inspirada en sus propias vivencias.