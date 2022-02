Así se vivió el impresionante Halftime Show del Super Bowl LVI

Estados Unidos.- Uno de los grandes momentos del Super Bowl es la actuación del medio tiempo. Este año el Halftime Show se colocó como uno de los más comentados en la historia del esperado partido estadounidense, teniendo un equipo de ensueño destacando el género del rap y el hip-hop ante el mundo entero.

Leyendas del rap y el hip-hop deleitaron en un escenario de lujo; una casa blanca con diferentes cuartos que funcionaron como pequeños escenarios para cada uno de los intérpretes y sus bailarines. Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre y 50 Cent galardonaron la presentación de este domingo 13 de febrero de 2022.

Desde el SoFi Stadium arrancó Dr. Dre junto a Snoop Dog con 'The next episode', que le abrió la puerta al homenaje a Tupac con '2 big', posteriormente sonó 'In da club' con 50 Cent de cabeza, siguió Mary J. Blige con un traje blanco y gran ritmo con los temas 'Family Affair' y 'No more drama'.

Kendrick Lamar fue el siguiente en aparecer con 'Alright', seguido por Eminem con 'Lose yourself' y enloquecieron al público. También sonó 'Still' durante la presentación, un tema que revivió un momento muy importante en el género por Dr. Dre y Snoop Dogg.

Todo el espectáculo fue un gran deleite para los presentes y televidentes, de inmediato el Halftime Show fue tendencia en las redes sociales y dio bastante sobre qué hablar. Un polémico momento que se vivió fue cuando Eminem se arrodilló como Kaepernick pese a la prohibición que le dio la NFL para evitar polémicas.

Al terminar el Medio tiempo del Super Bowl, muchos usuarios de Internet comenzaron a recordar algunos otros espectáculos que fueron la sensación como el de The Weeknd, Bruno Mars, Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Beyoncé, Shakira y Jennifer López y más.

