"Así sea Frank Sinatra, no acepto", cuando Juan Gabriel fue rechazado por el reguetonero J Balvin

Este sábado se conmemora el quinto aniversario luctuoso de Juan Gabriel, cuyo verdadero nombre era Alberto Aguilera Valadez, también conocido artísticamente como "El Divo de Juárez". Un año y medio antes de su muerte, el aclamado cantautor mexicano lanzó "Los Dúo", una de sus mejores producciones musicales en la cual, grabó junto a varios cantantes los temas más representativos de su intachable trayectoria.

Una de las canciones más exitosas del primer volumen de "Los dúo" fue "La frontera", tema que grabó junto al cantante del Regional Mexicano Julión Álvarez y al que también se sumó el reguetonero colombiano J Balvin.

José Álvaro Osorio Balvín, nombre real del exponente de la música urbana, en un principio rechazó al maestro Juan Gabriel para grabar "La frontera". En una entrevista el llamado "Niño de Medellín", explicó sus motivos.

"Cuando me llegó la primera idea del dueto, yo dije que no, en primera porque tengo que respetar el arte, tengo que respetar al público que lo sigue y si la canción no me gusta y no me siento cómodo, así sea Frank Sinatra, no acepto".

Unas semanas después de haberle dicho "no" a Juan Gabriel, el colombiano J Balvin volvió a pensar en esta oferta y terminó aceptando, argumentando que finalmente encontró la conexión que necesitaba con la canción antes mencionada.

Cabe mencionar que J Balvin y Juan Gabriel no se conocieron; el reguetonero solamente grabó su parte y la envió al equipo de "El Divo de Juárez", tal y como podemos ver en el video musical. Caso contrario a Julión Álvarez, quien tuvo el privilegio de estar en el estudio de grabación junto al cantautor mexicano.

"La frontera" fue lanzada originalmente en 1980; forma parte del álbum de Juan Gabriel "Recuerdos". Este tema musical habla de las cosas positivas de vivir y pertenecer a la frontera entre México y Estados Unidos, haciendo una invitación a sus habitantes a no abandonar su tierra.

