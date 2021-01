Así sería el vestido de novia de la cantante Ariana Grande

México. Ariana Grande, originaria de Florida, Estados Unidos y quien tiene 27 años de edad, hizo público su compromiso matrimonial con Dalton Gomez y seguramente durante 2021 tendrán su gran boda, la cual esperan con ansias sus fans para disfrutarla.

Ariana Grande, cantante de temas como Side to side y Bang bang, está feliz de la vida porque muy pronto dejará la soltería y aunque no ha revelado la fecha exacta de su boda, seguro será en el transcurso de los próximos meses.

Foto de Instagram

Mientras tanto, varios portales de noticias ya se han dado a la tarea de escribir sobre cómo sería el vestido de novia que portará en uno de los días más importantes de su vida y comparten distintos diseños.

Unos señalan que la famosa cantante podría usar un vestido bastante discreto, puesto que la discresión ha formado parte de su vida y podría usar un diseño de Giambattista Valli, una de las marcas más conocidas y de porte internacional.

Otra posibilidad podría ser la firma inglesa Vivienne Westwood, quien hizo el vestido de novia de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en la película de Sex and the City e indudablemente, se vería fantástico en el cuerpo de Grande.

Respecto a los colores, se estima que Ariana podría decidirse por uno rosa o blanco, ya que es una joven que no le teme a los colores y podría escoger el diseño más bonito sin importarle el color.

Foto de Instagram

Y quien tendría parte importante al momento en que Ariana decidiera acerca de algún vestido de novia sería Bryan Hearns, puesto que es su diseñador de cabecera y muchos de los outfits que ha usado en distintos eventos son de su creación, por lo que tendría que pedirle su opinión al respecto.

Ariana Grande siempre se ha mostrado fresca, sexy y original en su imagen y seguramente también así será en el día que luzca su vestido de novia. Sin duda alguna se convertirá en una de las novias más elegantes y bellas del mundo del espectáculo internacional que brille en su boda...¿será este 2021?



Una propuesta de matrimonio repentina

Y respecto a la relación entre Ariana y Dalto, una fuente cercana a ellos ha contado a la prensa internacional que se encuentran felices con su compromiso, además mantienen en secreto los avances de su boda.

Han pasado mucho tiempo juntos desde que se comprometieron y mantienen las cosas bastante discretas y privadas. Principalmente se mantienen para sí mismos y simplemente disfrutan de su tiempo juntos", dijo la fuente.

Amigos de ambos han comentado también que la decisión respecto a casarse la tomaron apresuradamente, revela la misma fuente, y se mantienen escépticos de que la relación finalmente sea de corta duración.

Ariana Grande Butera, nombre completo de la famosa, es también compositora, actriz, productora musical y diseñadora de modas. Según Wikipedia, comenzó su carrera en 2008 en el musical Trece de Broadway y pudo demostrar de inmediato que tenía un gran talento.

Y también ha prestado su voz a series de televisión y películas animadas. Su carrera musical la comenzó en 2011 con la banda sonora de Victorious y rápidamente pudo posicionar cinco producciones musicales en la primera posición dentro del Billboard 200 de Estados Unidos, siento estas: Yours Truly (2013), My Everything (2014), Sweetener (2018), Thank U, Next (2019) y Positions (2020) y Dangerous Woman (2016) en la segunda posición.