Así suena "La Chona" de Los Tucanes de Tijuana, con la boyband de J-Pop Maboroshi (VIDEO)

Una de las canciones más representativas de Los Tucanes de Tijuana es sin duda alguna "La Chona", la historia de que aquella alegre mujer que diario va a los bailes y se compra una botella, y cuando se "arranca" la banda con la primera canción, "luego luego busca bailador". La gente al verla bailar, le dice: "bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar".

Este tema musical compuesto por Mario Quintero (originario de Sinaloa, México), lanzado en 1995 como primer sencillo del álbum "Me robaste el corazón", ha traspasado fronteras, siendo bailado en muchas partes del mundo y cantado en varios idiomas, como lo hizo la boyband de J-Pop Maboroshi. A través de sus redes sociales, compartieron una versión japonesa de "La Chona".

Uno de sus integrantes fue el encargado de interpretarla, mientras sus demás compañeros de la banda, le dieron tono para comenzar a cantarla y le hicieron segunda voz en algunas partes.

"Cover que no sabía que necesitaba hasta que lo escuché", "'La Chona' de México para el mundo", "ellos en verdad disfrutan esta canción", "maravilloso", "amé esta versión", "que tal, hasta los japoneses cantan 'La Chona'", "bravo, 'La Chona' ya conquistó Japón", "felicidades de parte de una mexicana de hueso colorado" y muchos más, son los comentarios en el video que compartió la agrupación en su cuenta de TikTok.

La versión japonesa de esta canción llegó a Los Tucanes de Tijuana y compartieron en sus redes sociales este cover que hizo Maboroshi, "'La Chona' no para en todo el mundo, ahora en japonés".

Cabe mencionar, que no es la primera vez que Maboroshi canta esta famosa canción de la agrupación del Regional Mexicano e incluso, lo han hecho en español, cambiando algunas partes de la letra. Por ejemplo, en la estrofa "y la Chona luego luego busca bailador", ellos dicen: "y la Chona luego luego busca el camarón", lo que causó mucha gracia.

Asimismo, han publicado en TikTok videos bailando "Yo perreo sola" del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny; "Macarena", del dúo español Los del Río, y "Ahora te puedes marchar" del mexicano Luis Miguel.

¿Quiénes son Maboroshi?

Es un grupo de baile y vocal conformado por Ryoji Takada, Shota, TatsuyA, Shu y Sho Inoue, formado en el 2021 y con más de un millón de seguidores en TikTok. Además del J-Pop, han lanzado temas R&B y Hip Hop. Han lanzado cuatro sencillos: "Well well well", "New world", "Go up" y "Date".

Cabe mencionar que "Well well well" brilló en el número uno en la lista general de videos musicales de iTunes y se convirtió en el foco de atención de inmediato. La popularidad de la banda logró que "Go up" entrara al top 10 no solo en Japón, sino también en la lista iTunes R&B de Estados Unidos.

Aparte de eso, el impulso no se ha detenido, como ganar el primer lugar en Apple Music de Alemania y registrar listas de éxitos en varios países del mundo, como México.