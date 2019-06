Así te da los buenos días Suzy Cortez este 9 de junio

Desde que Suzy Cortez ganó el título de Miss Bum Bum 2015 no ha dejado de sorprender a sus seguidores de las redes sociales ya que siempre esta activa.Hoy domingo 9 de junio dio los buenos días con una diminutiva tanga de hilo.

Suzy Cortez se ha dado a conocer no solo por su título de Miss Bum Bum 2015 sino también por las atrevidas fotografías no apta para cardíacos que pública. Las imágenes que a más de alguno roban suspiros, podemos ver siempre a la modelo brasileña mostrando su enorme trasero.

Como se sabe, Suzy es fiel seguidora del futbolista argentino, Leo Messi, a quien a más de alguna vez le ha dedicado una imagen en tanga de hilo mostrando su escultural cuerpo que ha conseguido a base de dieta y ejercicio. En la mayoría de las publicaciones se puede ver a una Suzy Cortez atrevida, que deja muy poco a la imaginación. Muchos coinciden que el cabello largo que le da también ese toque de sensualidad a su personalidad.

Cada vez que la brasileña comparte una imagen “enciende” las redes sociales, ya que a pocos minutos de haberlas publicado recibe un sinfín de comentarios halagadores. Recientemente la Miss Bum Bum 2015 compartió una fotografía en la cama donde luce una diminutiva tanga de hilo.

La imagen que tiene alrededor de 7 horas y ya cuenta con alrededor de 12 mil Me Gusta y varios comentarios.

“Eres una diosa, eres perfecta”, “Cachetona hermosa !! Te Amo Suzy !!!”, “Espectacular saludos” son algunos de los comentarios. Con esto queda claro que los seguidores de la Miss Bum Bum 2015 siempre están al pendiente de todo lo que hace la brasileña.

Una de las imágenes que Suzy ha obtenido más Me Gusta es donde aparece en un atrevida tanga negra. La publicación la realizó el pasado 29 de mayo. La imagen alcanzó 52, 656 Me Gusta. Hay que resaltar que la mayoría de las publicaciones de la brasileña alcanzan los 20 o 30 mil Me Gustas.