Así trató Jorge Negrete de conquistar a Elsa Aguirre desesperadamente en la Época de Oro

Elsa Aguirre hoy de 91 años de edad, sigue siendo una de las mujeres más populares de la Época de Oro, pues realizó un sin fin de películas a lado de varias estrellas del momento, por lo que hoy en día sigue siendo reconocida, no solo por su trayectoria, sino por conservarse muy bien.

Como era de suponerse detrás de ella, hay muchas historias en relación con el mundo de la farándula de aquella época, pero una de las cosas que han causado furor fue cuando contó como la pretendía Jorge Negrete, quien quedó deslumbrado por su belleza, por lo que hizo de todo para conquistarla, aunque al final no llegaron a nada.

Y es que Jorge Negrete trató de conquistar a Elsa Aguirre de muchas maneras, y lo primero que hizo fue ganarse a su familia, pero las cosas no salieron como él esperaba, pues el padre de la actriz mexicana, no podía ver al histrión, por lo que cada que iba a ver a la joven se retiraba el señor, pues no le agradaba mucho.

"Mi papá no lo podía ver a Jorge llegaba Jorge se retiraba, mi papá, yo creo que sintió hasta celos porque mi mamá estaba encantada con Jorge", dijo Elsa Aguirre en una entrevista donde se le mira muy bien, demasiado lucida con un buen sentido del humor.

Por si fuera poco Jorge Negrete quería que la guapa mujer leyera los libros que él leía, tal vez para tener un buen conocimiento de como debía actuar, pero ella aseguró que no le gustaba hacerlo, además cuando la iba a visitar y le preguntaba que le había parecido el título que le recomendaba ella muy apenada no decía nada, pues no era mucho de leer.

"Me llevaba serenatas, me cantaba al oído mi mamá sí la conquistó", dijo Elsa Aguirre quien después de mucho tiempo le pidió disculpas a Jorge Negrete cuando enfermó y murió, pues a pesar de todo la artista estuvo muy agradecida por los tratos que le dio tanto a ella como su familia.

"Que dicha tener todavía entre nosotros a Elsa Aguirre, una gran diva para mi. Siempre he sido fan de ella, para mí ha sido una de las más bonitas y buena actriz. Dios la bendice. Qué bueno que se ve bien", "Gran actriz y mujer, que honesta, felicidades Elsa Aguirre, gracias Fernando por reconocer a esta hermosa artista en tu programa", escriben las redes.