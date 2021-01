Así vivió Maribel Guardia su contagio de Covid-19: entre lágrimas, oraciones y pensando en morir

Antes de finalizar el 2020 Maribel Guardia reveló a través de un video que publicó en sus redes sociales, haber estado contagiada de Covid-19. Además de mencionar los síntomas que tuvo, contó que su esposo el abogado Marco Chacón (y también su representante artístico), no quiso dejarla sola durante su aislamiento, por lo que también se contagió al cuidarla.

La cantante y actriz de telenovelas tuvo escalofríos, mala circulación, dolor de cuerpo insoportable, sin embargo, su esposo fue quien tuvo complicaciones más fuertes: "sufrió contracciones del diafragma, no podía comer, todo lo vomitaba, estaba deshidratado, encontramos una doctora que le puso anticoagulantes, cortisona, suero, le salvó la vida".

Maribel Guardia, uno de los grandes amores del fallecido cantante Joan Sebastian, pidió a sus miles de seguidores a seguir cuidándose. "¡Es un demonio! (el Covid-19) Les pido de favor que se cuiden, que cuiden a las personas que aman, que cuiden a los mayores y a las personas que los rodean, este virus cuando lo tienes en la puerta de tu casa es un demonio y no sabes lo que puede suceder".

Luego de recibir el año nuevo 2021 en el puerto de Acapulco, Guerrero, la mamá del cantante Julián Figueroa (fruto de su relación amorosa con Joan Sebastian), viajó a su natal Costa Rica para visitar a su progenitora luego de meses de poder verla por toda esta situación de la pandemia. Antes de tomar su vuelo, tuvo un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde compartió lo mal que la pasó durante su enfermedad. (Como toda una sirena Maribel Guardia posa de lo más sensual a orillas de la playa).

Llegó un momento cuando Maribel Guardia le pidió a su hijo y a su esposo, traer un abogado para realizar su testamento, ya que pensó que iba a morir.

Me asusté mucho cuando me dio Covid, le dije a Julián y Marco: 'tráiganme un abogado para hacer testamento porque me voy a morir', pensé que iba a empeorar con los días.

Asimismo contó que Marco Chacón tuvo momentos bastantes complicados al darle neumonía y no poder tomar sus medicamentos. Ante esto por vía intravenosa tomó cortisona, anticoagulantes, antibióticos y gracias a un respirador su salud mejoró. "Llegué a tener mucho miedo con Marco, recé y lloré mucho, pero tenía que estar fuerte para él, pero sí pensé lo peor. Le digo a la gente que se cuide mucho, esto no es un juego, en esos 15 días te puedes morir. Dios que nos salve, porque este virus no respeta a nada ni a nadie".

Maribel del Rocío Fernández García, nombre verdadero de la escultural cantante, mencionó que ambos ya están bien de salud, resaltando que si no nos cuidamos esto se va a convertir en una tragedia.

Por otra parte, le dio la bienvenida al 2021 con una fotografía que ha dejado a sus seguidores sin palabras. En dicha imagen luce su cuerpazo de diosa, usando un sexy traje de baño color negro. "Le doy gracias a Dios de estar viva, cuando me dijeron que tenia Covid pensé lo peor, y es que en verdad en ese momento no sabes que va a pasar con tu vida; cuídense mucho por favor, yo al fin voy a ir a Costa Rica a ver a mi mamá y aunque ya estoy negativa, no pienso besarla ni abrazarla hasta que ella esté vacunada, por favor guarden sana distancia y que Dios nos guarde en la palma de su mano a todos, los quiero mucho".