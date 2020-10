Así vivió y disfrutó el ARMY de BTS los shows virtuales "Map Of The Soul On: E"

BTS y ARMY volvieron a estar juntos, aunque de manera virtual, en dos espectaculares conciertos que se llevaron a cabo este fin de semana, evento mundial nombrado "Map Of The Soul On: E". El fandom pudo deleitarse con los nuevos solos de los Idols, nuevas coreografías, ver por primera vez las interpretaciones en vivo de canciones como "We Are Bulletproof: the Eternal", "00:00 (Zero O’Clock)" y mucho más.

Durante los shows live streaming "Map Of The Soul On: E", los siete integrantes de BTS se sinceraron con el ARMY, contando los difíciles momentos que han vivido como artistas y personas durante estos largos meses de pandemia, más sin embargo, hicieron todo lo que estuvo en sus manos por dar alegría a su fiel ejército de seguidores alrededor del mundo a través de estos dos conciertos.

De acuerdo con Big Hit Entertainment los dos conciertos en vivo de BTS fueron vistos por más de 993 mil personas de 191 regiones diferentes alrededor del mundo. En los shows de "Los Príncipes del Pop" se utilizó tecnologías como AR (Realidad Aumentada) y XR (Realidad Extendida), creando una experiencia inclusiva al brindarles a los fans la oportunidad de aparecer en pantalla y hacer que se escuchen sus voces, mientras los Idols llevaban a cabo uno de los números musicales sobre el escenario.

A través de las diversas redes sociales, el ARMY de BTS compartió videos de cómo vivieron los conciertos de "Map Of The Soul On: E". Algunas fans se reunieron para ver uno o los dos shows juntas, algunas fans lo vieron junto a su mejor amiga o familia. Asismimo hubo personas que disfrutaron en solitario de los conciertos de Bangtan, desde la comodidad de sus habitaciones u otro lugar de su hogar.

Este fue el set list que BTS ofreció al ARMY en "Map Of The Soul On: E":

ON.

N.O.

We Are Bulletproof Pt.2.

Intro : Persona.

Boy in Luv.

Dionysus.

Interlude: Shadow.

Black Swan.

UGH!

00:00 (Zero O’Clock).

My Time.

Filter.

Moon.

Inner Child.

Outro: Ego.

Boy with Luv.

DNA.

Dope.

No more dream.

Spring Day.

IDOL.

Dynamite.

We are Bulletproof: the Eternal.

"Solo diré una cosa, nosotros somos literalmente fuertes, el ARMY que conozco y el BTS que todos ustedes conocen, todos somos fuertes. Encontraremos una manera, siempre lo hacemos. Si no hay una forma, entonces dibujemos el mapa, todo el mapa por completo, somos fuertes y seguimos conectados. Aunque nuevas olas catastróficas vengan, aunque llegue le vientom caiga lluvia, caiga nieve, hay que creer en nosotros mismos, en verdad los amo a todos, en verdad pueden estar seguro de ello, BTS no son solo siete, somos tú y yo, somos nosotros", comentó RM en una de las partes de "Map Of The Soul On: E", donde los Idols abrieron su corazón ante el fandom.

Cabe mencionar que los dos shows de "Map Of The Soul On: E", en un principio se tenía planeado llevarse a cabo de manera presencial y virtual, solo un grupo reducido de fans tendrían la oportunidad de volver a ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook sobre el escenario, sin embargo, la agencia de BTS tomó la decisión de realizar los shows totalmente live streaming, debido a la continua propagación del Covid-19.

En este sensacional espectáculo de "Los Príncipes del Pop", los cantantes estaban muy felices de poder saludar a sus fans a través del sistema "ARMY on Air", que mostraba los rostros de sus seguidores en las pantallas del escenario:

Estamos felices de poder verlos a todos a través de una pantalla, después de escuchar sus voces por primera vez en mucho tiempo, nos sentimos animados. Todos ustedes tienen las voces más hermosas del mundo.