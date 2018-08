Asia Argento: yo era su fantasía sexual desde que tenía 12 años

Desde que estallara la noticia de que Asia Argento podría haber abusado sexualmente a un menor hace unos años, Hollywood está que no cabe en su asombro. La actriz italiana era una de las líderes del movimiento feminista contra el abuso sexual #MeToo, después de ser la primera mujer en denunciar al productor Harvey Weinstein.

Foto: AP

Si ayer la intérprete negaba estas informaciones, hoy el medio estadounidense TMZ publicaba una foto de Asia Argento y Jimmy Bennett en la cama y los mensajes de la actriz a un amigo, en los que confirmaba que mantuvo relaciones sexuales con Jimmy. Al parecer, la artista habría pagado al chico en cuestión 380 mil dólares para comprar su silencio.

La foto publicada por TMZ muestra a los dos juntos en la cama, supuestamente tras haberse acostado. En cuanto a los mensajes de texto, un amigo le pregunta qué pasó exactamente.

“El público no sabe nada, sólo lo que escribió el New York Times. Este chico caliente saltó sobre mí”, explica la italiana Asia Argento, a lo que el amigo sigue con el interrogatorio, preguntando si eso fue una violación.

He tenido sexo con él. No sabía que era menor de edad.

Al parecer y por lo que se da a entender en los mensajes, Asia Argento habría intercambiado previamente con el chico algunas imágenes subidas de tono a través de Snapchat, pues a través de esta aplicación, las fotografías se eliminan al cabo de unos segundos.

Tras enterarse, Anthony Bourdain le habría sugerido que pagara para silenciarlo todo, incluso si ella no estaba de acuerdo, puesto que si eso salía a la luz, podría traerle problemas.

“Carrie (explica Asia hablando de su abogado) no quería que pagara, quería que fuera a la prensa y demostrar que había sido víctima de chantaje”. Pese a que ella tambiém pensó que esto podría parecer que la incriminaba más, acabó aceptando y pagando la cantidad.

Foto: AP

El amigo también pide aclaraciones sobre la foto, en la que Asia se ve desnuda, con Jimmy Bennet a continuación: “Ves mis pechos, eso es todo”. Él no prueba nada". Aún así, el amigo quiere saber cómo Asia podría no haber sido consciente de la edad de Bennett, ya que había trabajado con él antes. Ella en realidad no responde, pero cuenta una de sus experiencias: “Cuando tenía 17 años estaba con un hombre de 33 años y acababa de cumplir 17”.

Foto: AP

Tmz también publica una un papel firmado por Bennett en el que pone: “Te amo con todo mi corazón”. Asia lo comparte con su amigo.

Me escribió esta nota, me envió fotos de él desnudo hasta dos semanas antes de que llegaran sus acusaciones. No fue una violación, él estaba por encima de mí (explica) y luego me dijo que yo era su fantasía sexual desde que tenía 12 años.