Atacan a Anel Noreña por aparecer sin maquillaje "Hoy"; luce irreconocible

La exmodelo y actriz mexicana Anel Noreña sorprendió a todos sus seguidores y televidentes en México al aparecerse en el programa "Hoy" sin una gota de maquillaje para dar algunos de sus mejores tips y de acuerdo con los internautas, "luce irreconocible".

A diferencia de como se está acostumbrado a verla constantemente, con un estilo muy elegante y un maquillaje impecable, la exesposa del fallecido "Príncipe de la Canción" se mostró al natural, como muy pocas veces lo hace, pues es muy especial con eso.

Pese a toda la polémica que se ha desatado desde la muerte de José José, en septiembre del 2019, y la pandemia por coronavirus, Anel se mantiene positiva ante todo y busca ayudar a todas aquellas mujeres de edad avanzada a aprender un poco más sobre el maquillaje y otras cosas.

La cápsula en donde apareció la transmitió desde su casa para Televisa, comentando su rutina diaria de maquillaje; aplicándose en primer lugar el primer, luego la base de maquillaje, esta de una manera muy generosa y explicó la razón.

Yo me la pongo generosamente, porque me gusta grueso el maquillaje. He visto, a través de los años, que el maquillaje grueso no te echa a perder la cara, al contrario, te protege la cara. Póntela como si fuera cremita", reveló.