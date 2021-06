Atacan a Kim Kardashian por el vestido que usó para su visita al Vaticano

La socialité y empresaria Kim Kardashian a pocos deja indiferentes, especialmente ahora que su elección de vestuario para visitar el Vaticano creó polémica.

Con un vestido que fue considerado por muchos como demasiado ‘sexy’, la integrante del clan Kardashian Jenner acudió a una visita al Vaticano, pese a que existen ciertos códigos de vestimenta que, se supone, no se deben romper.

El vestido de Kim Kardashian creó un gran revuelo en las redes sociales, e internautas han dividido sus opiniones acerca de lo que es correcto o no usar para acudir a un lugar así.

Y es que la estrella de ‘Keeping Up With the Kardashians’ se paseó usando un entallado vestido blanco de encaje, con cortes en el abdomen y la espalda baja, hombros descubiertos, y hecho con una tela casi transparente.

Es importante destacar que para entrar al Vaticano se pide a los visitantes seguir un estricto código de vestir, que específicamente señala que no se puede mostrar nada de piel en el abdomen ni los hombros descubiertos.

Usuarios de redes sociales como Twitter expresaron su molestia al ver a Kim Kardashian saltarse esas normas y poder ingresar sin problemas al Vaticano:

“Así que cualquier otra mujer en la Tierra tiene que cubrir sus hombros para poder siquiera ingresar al Vaticano, pero Kim Kardashian se va de paseo usando papel de baño transparente, y eso está bien”, escribió una usuaria molesta en Twitter.

Otros más calificaron simplemente como irrespetuosa la decisión de la ex esposa de Kanye West al acudir con dicho vestido:

“¿Quieren saber cuán bajo hemos caído como civilización? Kim Kardashian usó esto para ir al Vaticano, y nadie la detuvo al entrar”, expresó alguien más.

Lo cierto es que pese a las críticas tanto al Vaticano como a Kim Kardashian, la socialité sí se vio obligada a cubrirse al ingresar, pues en otras fotos se le ve con una chaqueta de cuero negro por encima de su vestido.

Hasta el momento, Kim Kardashian no se ha pronunciado respecto a las críticas, y en sus redes sociales ha seguido compartiendo fotografías de su viaje en Roma, Italia.