Atacan a Kimberly Flores por su romance con Edwin Luna

Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo. Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, ya no esconde su romance con la modelo y bailarina guatemalteca Kimberly Flores.

Cabe resaltar que mucho se ha señalado a Kimberly como la manzana de la discordia entre Edwin y la actriz Alma Cero, de quien el cantante se separó a los pocos meses de haberse casado.

Hace unos días, Edwin Luna celebró 30 años de edad...¿y cómo lo celebró?

A través de las redes sociales, se pudo ver que en brazos de su nueva novia.

Precisamente fue Kimberly Flores, la supuesta tercera en discordia, quien compartió una fotografía con su novio Edwin Luna.

En dicha fotografía (la confirmación de su romance), Kim le da un beso en la mejilla al cantante.

Las fuertes críticas no se hicieron esperar:

Pero esta no es la primera fotografía que Kimberly Flores ha publicado junto al cantante del Regional Mexicano.

A mediados del pasado mes de agosto, publicó una foto donde ambos se besan. Cabe señalar que dicha imagen estaba “privada” en el perfil de Instagram de la modelo guatemalteca, pero al día de hoy, ya está “libre” para que todos la puedan ver.

A los pocos días de darse a conocer la noticia de su separación, Edwin Luna comentó:

“No hemos tramitado el divorcio porque no nos urge, no hay prisa por divorciarnos. Yo no sé si me divorciaré en dos años o tres o pasado mañana no hay prisa. Los dos tuvimos la madurez de terminar, antes de salir en pleitos. No nos hemos visto porque nos la hemos pasado viajando. Y no sabemos qué pueda pasar si nos volvemos a ver”.