Atacan a Kimberly Loaiza por uso "excesivo" de Photoshop en sus fotos

Kimberly Loaiza, la popular influencer sinaloense, fue objeto de críticas y burlas en redes sociales al compartir un par de fotografías que no fueron del agrado de muchos, ya que aseguraron que habría copiado el look de la cantante Danna Paola y su mayor enemiga, Kenia Os.

De acuerdo con algunos de sus seguidores, la también cantante luce como toda una muñeca "kawaii", sin embargo, hubo otros que solo criticaron el nuevo estilo de Kimberly, detallando que se había pasado con el uso de Photoshop en las fotografías, incluso que lucía irreconocible.

Las fuertes críticas que le hicieron a Kimberly Loaiza

Tienes un poco de cara en tu Photoshop" "Le falto algo de tu foto a tu photoshop" "cuanto photoshop!!! no se vale engañar asi a los seguidores :/" "No abuses del photoshop te mam*s" "Esta padre el estilo pero amate a ti misma y deja de usar photoshop!", fueron algunos de los comentarios que le hicieron a Kim.

Entre la sección de comentarios también acusaron a la cantante de no sólo cambiar de voz constantemente en sus canciones, sino de hacer lo mismo con su cara, ya que con estas fotografías solo estaría engañando a sus seguidores y no mostrando una parte real de ella misma.

Sin embargo, todo esto pareció no importarle a Loaiza, pues la joven ya está más que acostumbrada a que le hagan este tipo de comentarios y ha decidido no pronunciarse ante la ola de mala vibra que generó su fotografía en donde aparece con un ajustado jumpsuit en blanco y negro, un look de muñeca y unos tenis altos como los que puso de moda la cantante Rosalía.

Kimberly Loaiza graba nueva música

El día de ayer, la influencer aprovechó su espacio en redes sociales y reveló a sus 16 millones de seguidores que ya se encuentra en las grabaciones de su nuevo sencillo, una noticia que sin duda alguna hizo enloquecer a sus más fieles fanáticos.