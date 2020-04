Atacan a La Bebeshita por irse de fiesta y no respetar la cuarentena

Daniela Alexis, artísticamente conocida como "La Bebeshita" causó gran polémica en redes sociales al ser evidenciada por la conductora Carmen Muñoz sobre no seguir al pie de la letra la cuarentena para evitar contagios de coronavirus.

Fue durante una emisión de "Al Extremo" en donde la conductora titular del programa "Enamorándonos", mismo que fue sacado del aire recientemente para evitar la propagación del virus, pidió a la Bebeshita una explicación por la gran falta que cometió.

Resulta que La Bebeshita no sigue las recomendaciones sanitarias y se fue de fiesta con sus amigas, ignorando por completo la "sana distancia" y sobre todo el movimiento "#QuédateEnCasa" que promueven muchos artistas.

Ante esto fue cuestionada la joven, pues al ser una figura pública debería poner el ejemplo y al querer explicar la situación, no logró concretar una respuesta firme y clara.

Pues quiero aclarar eso, porque en realidad no me fui de vacaciones como lo están pintando, ¿o sea? ¡no! Ahorita estoy en mi casa, en mi cuarto. No me fui de vacaciones. Fui a trabajar. Estábamos trabajando para un proyecto que tenemos Óscar (Oski de Enamorándonos) y yo, que ya teníamos planeado desde hace mucho tiempo, ya tenía como que todo hecho", aclaró la joven.