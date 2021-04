Atacan a Laura Flores por tener cuadritos en su abdomen; la actriz pone en su lugar a sus haters

Hace unos días la cantante y actriz mexicana Laura Flores, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde lució el abdomen de acero (que ya quisiera tener Superman) que ha conseguido gracias a sus rutinas de ejercicio. Y aunque recibió muchos comentarios halagadores, no pudieron faltar los haters que la criticaron por mostrar sus "cuadritos".

Algunas personas mencionaron que el cuerpazo de Laura Flores era fruto de las cirugías estéticas. Ante esto, la actriz de telenovelas compartió un video donde canta lo siguiente a todos sus haters: "te pasas criticando nada más, sólo haz abdominales y no tragues y la grasa se te irá, ya deja mis cuadritos por la paz, sólo haz abdominales y no tragues y la grasa se te irá a la chingada".

Ante esto Laura Flores recibió más hate, por lo que publicó un video para aclarar que a ella no le gusta generar energía negativa, "la gente puede decir lo que quiera, yo soy artista desde hace muchísimos años".

Asimismo la actriz de 57 años de edad manifestó que la canción antes mencionada, no era con el afán de generar discordia, sino con la intensión de decirle a todas las personas: 'mira, puedes tener 57 años y verte muy bien'".

Laura Flores trató de motivar a sus seguidores, pero señaló que si no entienden el verdadero mensaje que trató de dar, "pues tampoco uno no es monedita de oro, no pasa nada".

Con respecto a sus supuestas cirugías estéticas, Laura Flores dijo que "nunca he mentido o negado si me hice o no me hice". Confesó que hace unos años se hizo la blefaroplastia, "me arreglé el cuello que está colgando y cuando nació Patricio, al año, me hice lipectomía". Sin embargo, el doctor le dijo que aunque había quedado "planita" con la cirugía, si no hacía ejercicio de nada le serviría.