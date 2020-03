Atacan a Ninel Conde por mostrar "deformaciones" en el rostro

La cantante mexicana Ninel Conde decidió utilizar su popularidad en las redes sociales para recomendarle a sus seguidores que se queden en casa para evitar contagios por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Sin embargo y pese a las buenas intenciones de la intérprete, internautas comenzaron a atacarla en la sección de comentarios, asegurando que mostraba un rostro muy distinto y hasta le dijeron que se le veía "deforme".

Recién sale la actriz de una polémica sobre su rostro y ahora se encuentra de nueva cuenta en el ojo del huracán por la apariencia que tiene en el video, en el que comentan que esta vez se le pasó un poco la mano con el Botox.

Como ha cambiado su cara", "Ahora si se le paso el botox a ninel, se le ve la cara como deforme", "es el filtro o la cara la tiene deforme?", "Que mal se ve, ya se arruinó el rostro", se lee entre los comentarios.

Pese a las críticas, Ninel restó importancia a lo que no le afecta y decidió continuar contribuyendo con el mundo y pidiendo a sus seguidores que no salgan de casa, respeten la cuarentena y se cuiden, pues no es cualquier cosa el virus que aterra al mundo actualmente.

Hay mucha gente en la calle, poniéndose en riesgo de contagio o de contagiar. El sistema de salud puede colapsar en cualquier momento. De contagiarnos todos al mismo tiempo esto será un desastre. Necesitamos de su ayuda para difundir qué La gente se quede en casa y bajar la curva de contagio", comentó la cantante.

De la misma manera, hizo un llamado a todos sus colegas de trabajo y personas que tienen una gran influencia en las redes sociales para invitar a sus seguidores a quedarse en casa para evitar más contagios por el virus, el cual se declaró una pandemia.