Atacan a Regina Blandón por un tweet falso sobre niños con cáncer, y así se defiende

La actriz Regina Blandón se colocó en el ojo del huracán esta mañana, pues en redes sociales se han lanzado contra ella por un tweet falso que hizo enojar a miles de internautas.

Supuestamente, Regina Blandón había hecho una declaración acerca de los niños con cáncer, calificando a México como tercermundista por preferir dar más importancia a ellos que a niños trans.

Ante la ola de ataques que recibió por la polémica, la actriz salió a aclarar que todo se trató de una ‘fake news’, y se defendió de los mensajes de odio que ha estado recibiendo.

“México es tan tercermundista, que le dan más importancia a las niños y los niños con cáncer que a las y los niñxs trans”, se lee en el tweet falso que se hizo viral en Twitter.

Inclusive, hasta una diputada de Querétaro, Elsa Méndez, lo había creído y dio un fuerte mensaje en contra de la actriz:

Regina Blandón se pronunció en sus redes sociales acerca de esta polémica, aclarando que se trató todo de un acto “deleznable” de una persona que intenta difamarla.

“Alguien tuvo a bien ser lo suficientemente deleznable como para inventar un tweet que se supone que yo escribí y le hizo captura de pantalla, y 'no, es que lo borró de su timeline'... yo no borro tuits”, dijo.

La conocida actriz de ‘La Familia P.Luche’ destacó que, además de falsa la declaración, el mensaje está mal escrito, haciendo mal uso del lenguaje inclusivo, acusando que la persona trató de utilizarlo para darle más credibilidad al tweet.

“Está mal escrito el tweet, hay verbos conjugados en diferentes tiempos, yo no hago eso, cuido mucho mi redacción y ortografía, lo hago lo mejor posible. El autor dijo: ‘Usemos lenguaje inclusivo para que parezca que ella lo escribió’. Está mal usado”.

“Lean más, infórmense, es importante utilizar el lenguaje inclusivo y si no, adelante, pero si va a chingar a alguien, está haciendo una fake news de ese tamaño, úsenlo bien”, agregó.

Regina Blandón destacó que difamaciones de este tipo provienen de su apoyo a causas como la de la despenalización del aborto y la lucha de derechos de la comunidad LGBT+.

“Todo se resume a: si usted no quiere abortar no aborte, si usted no se quiere casar con un miembro de la comunidad LGBTTTIQ+ no se case. Vivan y dejen vivir, coño, punto final”.