Atacan cruelmente a Adamari López por su apariencia

Tal parece que Adamari López nunca tiene contentos a sus seguidores.

Foto: Instagram @adamarilopez

Y es que gracias al atuendo que decidió llevar en una de las recientes emisiones del matutino Un Nuevo Día, fue duramente criticada por los usuarios de Instagram.

Algunos de los comentarios:

“Sugerencias para que Adamari cambie de look”

“Qué gorda está”

“Ada este 2018 por favor nuevos estilos de ropa”

“Te recomiendo ponerte a dieta”

“Parece embarazada mi Adita”

“Qué horror, cada día está más perdida”

“Dios mío, ¿qué es eso?”

“¿Por qué se descuidaría Adamari?”.

Pero más allá de la crítica hacia la conductora, fue la crítica hacia el vestido en sí.

“Ese vestido está fatal”, “el vestido no la ayuda y el peinado tampoco”, “qué vestido tan espantoso”, “Adamari ya el cuerpo no le aguanta más esteroides”.

La presentadora de televisión en diversas ocasiones ha sido señalada a través de las redes sociales por su peso y por los atuendos que usa en el programa de televisión de Telemundo.

Hace unos meses, lejos de molestarse, la copresentadora del matutino Un Nuevo Día aseguró sentirse ‘tranquila y feliz’, ya que se encuentra en una etapa de su vida en la que no le molesta lo que la gente opine de ella pues tiene claro que su valor como mujer no depende de si está gorda o flaca.

“A mí no me molesta nada. Yo estoy tranquila, no voy a dejar de mostrarme como soy porque yo estoy feliz conmigo misma”.

La también actriz reconoció que ‘por supuesto’ le gustaría estar más delgada: “pero no es algo que me acompleje ni me saque de mis casillas”.

“Yo sigo viviendo feliz y muy contenta. Yo creo que valgo mucho como mujer, que nadie tiene que quedarse al lado mío por si estoy gorda o si estoy flaca".