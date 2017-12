Atacan cruelmente a Horacio Pancheri al usar traje de baño

Los actores Paulina Goto y Horacio Pancheri se encuentran de vacaciones en Isla Mujeres y desde este paradisíaco lugar, han compartido imágenes en las que los vemos luciendo sus cuerpos en increíbles paisajes de playa.

“Como pez en el agua”, expresó Horacio en un post donde lucía su anatomía.

Sin embargo, el joven actor fue severamente criticado al publicar esta fotografía en traje de baño.

“La verdad este traje borró la imagen mental que tenía de ti. No te favorece mucho, para la próxima mejor un short”; “no te favoreció nada esa foto galán, ¿quién te robó las nalgas?. Eres guapo pero esa foto no [me gusta]”; “ese traje de baño no te queda bien, bueno, algún defecto tendría que tener”, son algunos de los comentarios de parte de sus seguidores.