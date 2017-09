Por esta razón se volvieron acabar a La Mars

La polémica Mars Aguirre de 16 años quien anuncio que dejaría la prepa en redes sociales y se hizo viral, arremetió en contra de las personas pobres asegurando que, si dejaran de reproducirse, la pobreza desaparecería en todo el mundo.



"Si los pobres dejaran de reproducirse, acabaríamos con la pobreza" el mensaje que se compartió en su red social de facebook en donde aseguro lo siguiente "aquellas personas que tienen un nivel económico inferior no deberían de tener hijos". Afirmando que "si no les sobra el dinero ni tiempo constante como para disponerlo a los cuidados de los hijos" lo mejor es que no deban reproducirse.

Las redes explotaron con un sin fin de comentarios hacia la Mars como que dejen de reproducirse, pero los videos de la bloggera asegurando que la chica habla sin bases y sin argumento alguno.



Además, añadió que sin el dinero no le pueden dar un lugar cómodo a un hijo, ni una comida saludable mucho menos que puedan tener agua potable por estas declaraciones los usuarios se le fueron encima a Aguirre.

"Pues contigo ya hemos visto que tampoco importa el nivel económico pues tus padres no pudieron brindarte una mejor educación y con la pobreza mental que tienes pues también deberías estar en la lista de individuos que no deberían reproducirse"



"Mira quien habla sobre educación la que hace un video diciendo que se sale de la escuela ya que no le gusta, la corren de su trabajo y tiene que entrar de nuevo a la escuela para terminar sus estudios. Hay personas que en verdad quieren estudiar y no gente como tú que no aprovecha eso, no toda le gente tiene hijos ni los tienen porque querían hay personas que pudieron llegar a ser violadas y tienen que tener un trabajo muy bajo para poder mantenerlos. Así que porque des tu opinión no significa que te hagamos caso solo porque la dijo una persona de tu "clase" Si es que se puede decir. Te diría que calladita te vez más bonita, pero sabemos que no te callaras así que para que te lo digo ¿no?"

"Cuando tú te sustentes completamente, cuando hagas un análisis bien hecho del tema y cuando te desenvuelvas en el ambiente del que hablas y conozcas las historias detrás de un buen número de familias de las que hablas, ENTONCES das tu opinión.

"Es muy fácil abrir la boca cuando te dan todo y haces un video desde un cuarto con aire acondicionado"



"Supongo que la intención es buena, tiene puntos válidos, pero la forma en que los trasmite es muy mala."

No puedes decir: "los pobres no deberian reproducirse" "no lo hagas si eres pobre" "los pobres no deberian...", porque lejos de crear conciencia de planificación familiar; creas un mensaje de marginación y odio.



POLÉMICA DEL CONDÓN

La Mars" decidió realizar el reto del condón, que consiste en meterlo por la nariz y posteriormente sacarlo por la boca, el cual logró luego de diversos intentos, mismo que le valió una ola de críticas que la pusieron como tendencia en Twitter.



Con información SDP noticias/Facebook

