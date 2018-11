Atala Sarmiento no se calla y pone en su lugar a Pati Chapoy

"Es muy fácil detectar cuando una persona es presa de la envidia, muy fácil te voy a platicar el caso de cuando llega a Ventaneando Ximena Pérez 'La Choco' que es una mujer hermosa, joven, guapa despertó mucha envidia en Atala siendo cuñadas", comentó Pati Chapoy en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde de cierta manera arremetió en contra de su ex colega Atala Sarmiento.

"Entra la niña a trabajar a Ventaneando tiene un cuerpo hermoso se ponía unas medias de colores fantásticas y shorts al día siguiente Atala se vestía exactamente igual, con eso detectas cuando una persona es envidiosa", manifestó Pati Chapoy. Ante sus comentarios, la conductora Atala Sarmiento respondió a la titular del programa Ventaneando.

Hace seis meses di vuelta a la página para iniciar otro capítulo de mi vida. En este tiempo he aguantado todo tipo de embates de quien no deja de buscar maneras de desprestigiarme profesionalmente.

"Ahora también me ataca en lo persona intentando enemistarme con mi familia. No importa cuantas veces, por cuanto tiempo y cuantas personas continúan intentándolo. Yo voy a seguir adelante, cada vez más fuertes, porque todas sus tormentas las voy a convertir siempre en arcoíris", señaló Atala Sarmiento en un comunicado en sus redes sociales, donde contestó a lo dicho por su ex jefa Pati Chapoy.

Desde su salida del programa Ventaneando, Atala Sarmiento ha sido atacada en diversas ocasiones por sus ex compañeras. Actualmente es conductora del programa "Intrusos" en Televisa, show que le he dado competencia al programa de espectáculos de TV Azteca.