Atala Sarmiento: ir a "Hoy" no me convierte en traidora

Ante las críticas de que era una traición que se presentara en el programa Hoy, Atala Sarmiento decidió contar por qué tomó la decisión de estar mañana en el matutino de Televisa, sobre todo para que se acabaran las especulaciones y las malas interpretaciones.

A través de un video que subió a su cuenta de YouTube, Atala Sarmiento, exconductora del programa Ventaneando contó que, tras acabar su relación laboral con TV Azteca, ella es libre de presentarse en cualquier medio de comunicación, y que sólo estará en la emisión para platicar como una invitada más y no porque vaya a ser parte de ella.

“A partir del jueves 5 de abril, les avisé que quedé completamente fuera oficialmente de Televisión Azteca, la empresa en la cual trabajé durante 22 años, pues a partir de ese jueves, yo quedé en absoluta libertad para asistir adonde yo quiera asistir, adonde se me invite, y estoy en todo mi derecho y en toda mi libertad de poder asistir adonde yo quiera y lo dije muy claramente a partir de ese día: que si yo recibía propuestas e invitaciones con muchísimo gusto las iba a analizar y las iba a aceptar en caso de que así lo considerara conveniente para mí”, manifestó Atala Sarmiento.

Atala destacó que ella conoce desde hace mucho tiempo a la actual productora de Hoy, Magda Rodríguez, porque antes de irse a Televisa, trabajó mucho tiempo para TV Azteca.

“Magda me invitó al programa Hoy, y yo con mucho gusto acepté su invitación porque estoy en todo mi derecho y en toda libertad para poder ir adonde yo considere que es oportuno para mí".

También dijo que ahorita está enfocada en cargar energías y en buscar cuál va a ser su mejor oportunidad profesional en el futuro.

Soy una mujer como millones de mujeres que me acompañan o que me conocen, que también buscan una oportunidad profesional y yo ahorita estoy justo en ese momento, y eso no tiene nada de malo ni me convierte en una traidora ni me convierte en una mentirosa. Soy sólo una mujer buscando una oportunidad de trabajar.