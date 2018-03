Adela Micha a Atala: ¿te irías a Televisa con buena propuesta?

Los rumores de la salida de Atala Sarmiento de TV Azteca siguen causando polémica.

Hace unos días se dio a conocer que Atala Sarmiento fue vista por los pasillos de Televisa; hasta fotos y videos lo comprueban.

Atala Sarmiento lo desmintió el programa Ventaneando y afirmó que ni siquiera estuvo en la televisora de la competencia, además que la persona de las fotografías y del video, definitivamente no es ella.

La periodista de espectáculos estuvo como invitada recientemente al programa “Saga live” con Adela Micha, donde también habló al respecto: “desconozco quien y con qué intensión ha dicho todo esto”.

En la entrevista reciente para el “Saga Live” con Adela Micha, al preguntarle a la conductora Atala Sarmiento si se iría para Televisa con una buena oferta, ella contó toda la verdad.

No me lo he planteado porque no me han ofrecido nada.