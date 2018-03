Atala Sarmiento: la sra. Chapoy decidió que yo no continúo

Luego de muchas especulaciones sobre la salida de Atala Sarmiento del programa Ventaneando que conduce Pati Chapoy, los rumores han sido confirmados.

¡Atala Sarmiento ha dejado el programa Ventaneando de Televisión Azteca!

Fue la misma Atala Sarmiento quien lo confirmó a la periodista Adela Micha, días después de haber estado como invitada en su programa Saga live.

Atala señaló que Pati Chapoy fue quien tomó dicha decisión, luego de que no lograron llegar a un acuerdo para la renovación de Sarmiento.

Lo que si te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en ‘Ventaneando’. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato.