La última grosería que recibió Atala Sarmiento de Pati Chapoy

Fue el pasado jueves 22 de marzo, cuando Atala Sarmiento apareció por última vez en el programa Ventaneando, quien tiene como titular a la periodista Pati Chapoy.

Desde días anteriores a ese jueves, muchos eran los rumores de que supuestamente, Atala Sarmiento había estado en Televisa, al parecer, en pláticas para nuevos proyectos, situación que molestó mucho a Pati Chapoy.

En aquel programa del pasado jueves, se respiraba un ambiente tenso en Ventaneando.

Atala Sarmiento tenía pocas y cortas intervenciones y sus compañeros del set, no le prestaban atención. Así lo dio a conocer la misma Atala: “no, no estabas mal; es real que no me hacían caso”, respondió a uno de tantos comentarios en Twitter.

Cabe señalar que fue el periodista Alex Kaffie, quien dio a conocer que Atala Sarmiento, estaba fuera de Ventaneando.

Incluso, también hizo mención de la “grosería” que la conductora recibió en Ventaneando, en lo que fue su último programa.

¿Ya se dieron cuenta que está muy tenso el ambiente en Ventaneando? Pati Chapoy y Atala ni la mirada se dirigen. Algo no anda bien.

Atala Sarmiento al día siguiente, ya no estuvo en Ventaneando

Pati Chapoy lanzó una indirecta al aire, para despues ver de reojo a Atala:

La vida de pronto te da unos reveses, a veces provocados por uno mismo y a veces, pues te envuelven de tal forma, pues que te llevan entre las patas, pero bueno.

Luego de muchos dimes y diretes en redes sociales, Atala Sarmiento dio a conocer a Adela Micha, que fue Pati Chapoy quien tomó la decisión de que ya continuaría en el programa.

Lo que si te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en ‘Ventaneando’. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato.

Asimismo, Atala resaltó que esta fuera de Ventaneando, más no de Televisión Azteca.

¿A caso Atala se irá a trabajar a Televisa?

