Atala Sarmiento comparte emotivo mensaje después de que Tv Azteca le volviera abrir las puerta

Atala Sarmiento de 49 años de edad, se encuentra tan feliz por regresar a la televisión, que decidió compartir un fuerte mensaje en redes sociales, donde deja en claro que no solo extrañaba las cámaras, sino que necesitaba la energía de su público, quien a pesar de todo siempre la apoyó cuando compartía algo.

Y es que muchos pensaron que nunca la volverían a ver en la pantalla chica, mucho menos en México, pues desde hace tiempo se había ido a España donde empezó hacer otros proyectos, pero no estaban relacionados del todo con el mundo del espectáculo, es por eso que tras su regreso con el reality show, Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, las cosas cambiaron.

"Todo ocurre en su momento, en su lugar, de la forma en la que menos imaginas o esperas. Y, a veces, el camino para llegar allí no es una cama de rosas, pero durante el recorrido se aprenden muchas cosas. Hoy es un día importante para mí porque vuelvo a ese sitio en el que he crecido profesional y personalmente: la pantalla chica y no puedo más que sentirme contenta y comprometida", empieza el mensaje de la conductora.

El distanciamiento de Atala Sarmiento con los medios, se debió a su pelea con Pati Chapoy, con quien no llegó a un acuerdo para quedarse en Ventaneando, por lo que tomó la decisión de dejar dicho proyecto, el cual la catapulto a la fama, además de darle a conocer en otros programas de Tv Azteca, donde finalmente está de regreso.

"Gracias por caminar conmigo a lo largo de este recorrido. No me suelten que ahora viene lo mejor ¡Se los prometo! Los espero esta noche en el GRAN ESTRENO de @soyfamososacamedeaqui a las 19:30 por @aztecauno ¿Nos acompañan?", finalizó muy feliz la presentadora en su post de Instagram.

Como era de esperarse, su team de inmediato reaccionó a su regreso y le desearon como siempre la mejores de las suertes al verla de nuevo en la televisión.

"¡¡Muchas felicidades mi amor!! Lo bueno se hace esperar y ahora toca disfrutarlo. Sigue brillando como solo tú sabes", "Felicidades Ataaaaaaa! Que sea fantástico y maravilloso como todo lo qué haces", "Tres, dos, uno Acción!! Lástima que desde Barcelona no te pueda ver", le escriben en redes.

