Atala Sarmiento desenmascara a la conductora Galilea Montijo (VIDEO)

Durante este 2018, que está por terminar, Atala Sarmiento dio muchísimo de que hablar, desde su inesperada salida del programa Ventaneando, sus dimes y diretes con su ex jefa Pati Chapoy y hasta su visita al Programa Hoy. Como muchos recordarán, se comentó que ni Galilea Montijo ni Andrea Legarreta, dijeron a la producción que ellas no entrevistarían a Atala.

Hace unos días Atala Sarmiento ofreció una entrevista a Claudia de Icaza y Aurora Valle, donde habló sobre el desaire que le hicieron Galilea Montijo y Andrea Legarreta en el Programa Hoy.

Cuando me habló la producción, me dijo: 'oye, sabes que hay un tema porque ellas no quieren estar en la entrevista contigo'.

"Porque después ellas dijeron que había sido una decisión de la productora, desconozco si fue así o no, la información que yo recibí es que ellas no quisieron estar conmigo en la entrevista, y yo dije: 'no hay ningún problema'", contó Atala Sarmiento.

Y así fue, durante el tiempo que estuvo en el Programa Hoy, Galilea Montijo y Andrea Legarreta no aparecieron en ningún momento junto a Atala Sarmiento.

La conductora Atala Sarmiento resaltó que ella sabía que no estarían en la entrevista Andrea Legarreta y Galilea Montijo, pero sí se le hizo una falta de respeto que ni siquiera la saludaran porque al menos, así la educaron a ella.