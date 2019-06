Atala Sarmiento desmiente apoyo a Daniel Bisogno tras video

Tras haberse filtrado un video en el que supuestamente aparece Daniel Bisogno besándose con otro hombre, salió una publicación en la que Atala Sarmiento no se quedaría callada y por vía Facebook felicitó a Bisogno por ya no ocultarse tras una mujer, sin embargo fue la misma conductora quien aclaró que no era ella la que había publicado tal "apoyo" en Facebook y aclaró que ella cuenta solamente con Instagram y Twitter, ambas sus cuentas oficiales.

Ante la deshonesta y repugnante irresposabilidad con la que algunos medios DESINFORMAN, reitero lo siguiente: pic.twitter.com/9Ds0jPhYBL — Atala Sarmiento (@AtaSarmi) June 12, 2019

“Daniel Bisogno captado besandose con otro hombre en un bar gay. Personalmente me agrada que por fin se destape y no se oculte tras una mujer. Independientemente de lo que pasó recibe todo mi apoyo mi Dany”, se leía en la cuenta de Facebook falsa.

Y es que este martes fue cuando circularon las polémicas imágenes donde se ve a Daniel besándose con otro hombre en un bar gay de la Zona Rosa de la Ciudad de México, las cuales sin duda sorprendieron a muchos y a otros no tantos, pues algunos aplaudían el haber “salido del clóset” y otros lo catalogaron como una burla para sus seguidores, ya que tenía una familia.

Cuando se rumoró su divorcio, Daniel Bisogno negó tales rumores, sin embargo parece ser que esos rumores podrían ser ciertos y que Daniel Bisogno pronto dará una explicación sobre ellos.



Respecto a su divorcio se dice que el periodista Daniel Bisogno, quien participa en "Ventaneando", habría recibido ya la demanda de divorcio por parte de Cristina Rivapalacio, su esposa, según reporte de Jorge Carbajal, quien exhibe pruebas, y las exhibe en su espacio de YouTube "Productora 69".





Jorge Carbajal comenta que Cristina Rivapalacio Bahnsen , esposa de Daniel Bisogno, habría interpuesto la demanda de divorcio en su contra el pasado 2 de abril de 2019, en Ciudad de México.

Según información de Carbajal, Cristina propone, entre otras cosas, que es ella quien debe quedarse con la custodia de la hija de ambos, y solicita que se practiquen a Bisogno estudios psicologicos y toxicológicos que se consideren pertinentes.

Carbajal comenta que Cristina, en su demanda de divorcio, se refiere a Daniel Bisogno como una persona explosiva, con caracter vioento y cita que cuando se encuentra bajo los efectos del alcohol u otra sustancia que desconoce, realiza actos imorales y pervertidos.

Cristina solicita también el pago de gastos que se originen con motivo del trámite del juicio y es clara al precisar que no desea continuar con su matrimonio con Daniel.

Según cita Carbajal, la demandante también pide el pago de pensión alimenticia mensual para ella y su menor hija, pago de compensación de 50% de bienes y que se investiguen los ingresos que pueda tener él en Televisión Aztea, al igual que con el productor de teatro Alejandro Gou, con quien trabaja.

Apartir de 37 minutos, lo relacionado con la supuesta demanda de divorcio de Cristina en contra de Daniel Bisogno: