Atala Sarmiento e Ingrid Coranado mandan indirecta a Raquel Bigorra

Luego de darse a conocer una supuesta traición de Raquel Bigorra hacia su amigo y compadre Daniel Bisogno, la conductora decidió defenderse en Twitter con un fuerte mensaje dejando en claro que solo quieren utilizar su nombre para hacer una enorme cortina de humo.

"Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar", escribió la conductora después de haber bloqueado su cuenta horas más tarde.

Pero eso no fue todo pues da la casualidad que Ingrid Coronado y Atala Sarmiento, compartieron unos misteriosos mensajes donde hablaron de un karma pero sin poner nombre, pues fue una indirecta muy fuerte aunque usuarios aseguran que se trata del pleito que tuvieron con Raquel Bigorra en el pasado.

Hoy es de esos días en donde creo en la justicia divina. Por eso no tiene caso vengarse y generar karma, la vida se encargará de pagar con la misma moneda #realhappiness, escribió Ingrid.

Hoy es de esos días en donde creo en la justicia divina. Por eso no tiene caso vengarse y generar karma, la vida se encargará de pagar con la misma moneda........... �������������������� #realhappiness pic.twitter.com/V2t0P5Zwvb — Ingrid Coronado ���� (@ingridcoronado) 14 de junio de 2019

Recordemos que en un pasado se dijo que Raquel fue supuestamente fue la encargada de filtrar información acerca del matrimonio de Ingrid Coranado y Fernando del Solar que iba de picada por lo que la exconductora de Venga la Alegría comenzó una enemistad con la cubana.

Por su parte Atala Sarmiento compartió un Gif con la leyenda 'Karma' acompañada de una frase "Quien siembra vientos cosecha tempestades", comentó Atala.

En el caso de la exintrusa supuestamente Raquel reveló datos de la conductora cuando acudió a una clínica de fertilidad para convertirse en madre.

Y es que como todos saben los pleitos entre algunas celebridades de Tv Azteca han estado a flor de piel empezando por la salida de Atala quien fue duramente criticada después de renunciar de Ventaneando para después acudir a las instalaciones de Televisa y pedir trabajo aunque ya lo había hecho una vez.

Cabe mencionar que Ventaneando sacó sus propias conclusiones acerca de la posible traición de Raquel Bigorra quien según balconeó varias cosas sobre el la vida personal de la famosa rubia.

"Te llamaron paranoica por decir que la Bigorra vendió esa nota tuya y hasta Daniel le creyó porque era “su amiga del alma” y saber que todo fue verdad y te trataron como lo hicieron es tristísimo pero por algo pasó, el karma se encargó de poner todo en su lugar! #TeamAta siempre!", "Mi Ingrid adorada!! Las cosas caen por su propio peso. Dios contigo. Sería mucho pedirte que regreses a Azteca?? Que te hagan un programa exclusivo para ti, como ves!!".