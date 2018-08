Atala Sarmiento confiesa la rabia que tiene a "Ventaneando"

Aunque Atala Sarmiento decidió no participar en el programa de Televisa, "Intrusos", sí visitó a sus ex compañeros de "Ventaneando" Aurora Valle, Juan José Origel y Martha Figueroa, quienes le dieron una cálida bienvenida al show.

Los conductores le cuestionaron lo que está haciendo en este momento, a lo que Atala Sarmiento reveló:

Estoy bien, tranquila, contenta. Me he estado dando este tiempo que me hacía falta.

Obviamente también hicieron bromas con respecto a que la producción no había cumplido las exigencias económicas de Atala Sarmiento, razón por la que no había participado en Intrusos.

“Ya ves que dicen que soy carísima”, bromeó Atala, “quizá era muy pronto porque venía de un viaje, estaban pasando muchas cosas”, con lo que dejó abierta la puerta a conducir en este show.

Sobre si recordaba con cariño Ventaneando, aclaró que en muchas ocasiones siente “tristeza” y hasta “rabia” al hacerlo.

Tengo muchos sentimientos encontrados y de pronto estoy muy triste, sobre todo me da tristeza que las cosas terminen así porque no habría necesidad de que terminen así. Claro que sí, de pronto me da tristeza, de pronto me da rabia cuando me enfrento a cosas que sé que no son verdad.