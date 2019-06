Atala Sarmiento es tachada de ridícula por bailecito que hace

La conductora de televisión Atala Sarmiento, quien trabajó en Televisión Azteca durante casi 22 años, y 14 en "Ventaneando", es tachada de ridícula, tras hacer un bailecito ante Pepillo Origel y Martha Figueroa, sus compañeros de conducción en "Intrusos".

A Atala Sarmiento se le ocurre cada cosa para llamar la atención y dar de qué hablar, y en esta ocasión, mientras se encontraba a cuadro en "Intrusos", repentinamente se para de su asiento y comienza a bailar de una maner muy extraña.

Lo anterior puede verse en un video que circula en la cuenta oficial de Instagram de Intrusos. A Pepillo y a Martha les cae de sorpresa el momento chusco de Atala, que ponen cara de sorpresa al verla bailar.

Seguidores de la página de "Intrusos" comentan que el baile que hizo Atala es sencillamente ridículo, y otros opinan que ya no está en edad de hacer eso y debería de aprender de Martha y Pepillo, que siempre se comportan "muy propios".

Con todo respeto ya no está en edad de hacer eso. Martita y Aurora muy propias”, “No me gusta, parece que la usan sólo para payaso”, “Ridícula. Simplemente no ha logrado embonar. Y tan gritona nada que ver con el resto“.