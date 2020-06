Atala Sarmiento feliz de que en España no juzguen su cara natural

Atala Sarmiento está más que contentan desde que se fue a vivir a España, pues le gusta el estilo de vida que tienen en ese país empezando por el valor que le dan a la naturalidad verdadera de las personas, algo a lo que no estaba acostumbrada por lo que hoy en día es feliz con amanecer con su cara lavada para mostrarla al público.

Cómo todos saben Atala Sarmiento siempre se ha caracterizado por verse muy arreglada frente a las cámaras, pues como figura pública siempre trata de verse bien para sus fans, pero el confinamiento le dio la oportunidad de descubrir ese lado natural que se carga, mostrándose orgullosa ante sus fans, quienes también aplaudieron las palabras que dijo la guapa rubia.

"Llevo días pensando mucho en el cambio de vida que ha supuesto para mí venirme a vivir a Barcelona. Algo de lo que he aprendido a no exigirme tanto es en mi propio arreglo. Permitirme estar al natural en casa no es algo a lo que estuviera acostumbrada. Tener que estar “siempre perfecta” ha dejado de ser tan importante para mí. No quiere decir que ahora me convierta en una fodonga, pero aplaudo que en España se le dé el merecido valor y no juicio a la naturalida", escribió la periodista en Instagram.

La felicitan por su cara

Los comentarios sobre Atala Sarmiento no se hicieron esperar y la felicitaron no solamente por el bello mensaje, sino por lo bien que luce sin ninguna gota de maquillaje, aunque anteriormente ya se habia mostrado así, fue con esta publicación con la cual demostró su orgullo.



"Ni una arruga tienes mujer, cuenta cuáles cremas usas por fa", "Es que entonces la reflexión lleva a que acá en México desafortunadamente se critica se señala y se hacen muchos prejuicios", le escribieron a la exconductora de Ventaneando.



Recordemos que Atala Sarmiento se fue a España tras finalizar el programa Intrusos , donde Televisa le dio una oportunidad después de haber renunciado a Ventaneando, donde trabajó por varios años, pero un desacuerdo con Pati Chapoy sobre un contrato hizo que todo se viniera abajo.



Hoy en día Atala Sarmiento sigue trabajando en España aunque se desconoce los proyectos en los cuales este trabajando, pero muchos desean saber como es su relación con el resto del elenco de Ventaneando.

