Atala Sarmiento feliz de que una bacteria ya salió de su cuerpo

Mucho se ha dicho sobre el estado de salud de Atala Sarmiento ya que nadie sabía por que estuvo internada en el hospital varias semanas, y aunque ya explicó cuales fueron los motivos decidió romper el silencio para informarle a sus fans que fue lo que pasó.

Y es que varios aseguran que la rubia tiene otro problema o simplemente se quiere alejar de los medios por lo que explicó como es su situación, para que sus fans no se alarmen.

"Ok...aquí va para que no haya especulaciones... Hace ya un mes que me atacaron 4 bacterias seriamente. Estuve hospitalizada unos días y parecía que la enfermedad cedió. Tras dos 2 semanas en reposo total y recuperación, comencé a “retomar” mi vida normal pero yo sentía que algo no terminaba de estar bien...", dice al principio del texto.

Aunque la periodista informó que ya derrotaron una bacteria, dejó en claro que seguirá combatiendo a la demás con tratamiento ya que los síntomas son muy incomodos y no la dejan trabajar o realizar sus labores cotidianas.

"Aún me duraban varios síntomas de la enfermedad. Estaba muy débil, con mareos fuertes, dificultad para comer, y un dolor constante de cabeza que no se me quitaba con ninguna pastilla. Me volvieron a hacer estudios y resultó que de las 4 bacterias que tenía, aún me quedan 3 dando mucha lata por eso sigo sintiéndome tan mal...", dice en el mensaje.

Recordemos que la vida de Atala Sarmiento ha estado llena de especulaciones durante los últimos meses, pues desde que el programa de espectáculos Intrusos finalizo mucho se ha dicho de la carrera de la rubia dentro del mundo del espectáculo, pues no ha tenido un trabajo fijo desde que salió de Tv Azteca para buscar nuevos proyectos en Televisa donde se le abrieron las puertas.

"Ojalá que todo salga muy bien átala, mis mejores deseos", "Toda una guerra, Ata te admiro y quiero saludos", "Tu puedes Ata que se salgan de tu cuerpo chambeador", le escribieron sus fans a la bella Atala Sarmiento.

