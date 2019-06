Atala Sarmiento muestra cuerpazo de veinteañera en mini vestido

Atala Sarmienta demostró que tiene tremendo cuerpazo pues la exconductora de Intrusos apareció en una foto donde aparece con un ajustado vestido dejando en claro que es de curvas muy sexys.

Con más de 15 mil likes la famosa desató las más bajas pasiones de sus fans quienes la felicitaron por lucir muy bella además de aconsejarle que debería ponerse este tipo de outfits los cuales le quedan espectacular y es que la rubia siempre luce al último grito de la moda en sus programas.

Pero quien quedó más impactado por el post de la periodista fue su esposo David Ródenas, quien respondió a la publicación con varios emoji de enamorado, por lo que una vez más el español confirmó que su relación va viento en popa.

"Wow cuánto tiempo, cuando traías súper corto el pelo", "Los extrañamos mucho ya queremos volverlos a ver carambas a los 4 fantásticos nos hacen falta", "Wooooow con esa boca y esa mirada me matas de pasión y amor, me encantas", fueron algunos comentarios de parte de sus fans.

Recordemos que Atala Sarmiento se encuentra en el ojo del huracán debido a que muchos internautas quieren saber sobre el nuevo proyecto que tiene en puerta la rubia después de haber finalizado el programa Intrusos primer trabajo que tuvo al llegar a Televisa.

Cabe mencionar que Ata se dijo agradecida de participar en el programa Intrusos compartiendo créditos con Juan José Origel, Aurora Valle y Martha Figueroa.

"¡Hasta siempre @intrusosof de mi corazón! Hoy concluye esta etapa que despido llena de agradecimiento. Fuiste un espacio generoso porque permitiste que la gente me viera con otros ojos y me conociera de otra manera pero, sobre todo, porque me diste la oportunidad de descubrir y trabajar con gente INCREÍBLE que siempre recordaré con muchísimo cariño; con eso me quedo ¡Gracias por tanto! y GRACIAS a todos ustedes por habernos hecho parte de sus tardes, por acompañarnos durante su hora de comer, por dejarnos entrar a su casa y para informarse y divertirse con nosotros...

Ahora...a recargar pilas y estar lista para recibir con mucho amor todo lo que venga", fueron las palabras de la mujer.