Atala Sarmiento ni loca trabajaría con Gustavo Adolfo Infante en su programa

Atala Sarmiento de 49 años de edad, ya concluyó su trabajo en el reality show Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!, donde la vimos nuevamente en el mundo del espectáculo, esto después de haberse alejado por un tiempo, pues como algunos ya lo saben se fue a vivir a España con su esposo para realizar otros proyectos.

Después de haber finalizado el proyecto, tal parece que algunas propuestas de trabajo le llovieron a Atala Sarmiento, entre ellas si desea trabajar con Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano, esto por la salida de Mónica Noguera, pero al parecer la rubia demostró su rechazó, pues dijo que ni muerta trabajaría con él.

De acuerdo con el periodista Alex Kaffie quien dio a conocer la información, Atala Sarmiento por ningún motivo trabajaría con el periodista de Imagen Tv, pues dicho personaje se ha convertido en uno de los más polémicos, no solo por sus declaraciones, sino por pelearse con otros famosos del medio de la farándula.

"Déjenla que tenga un poquito de hambre y la verán sentada ahí . Guarden este Tuit", "Y sobre todo mantener al Marido y los gastos de la casa, porque vivir en Europa es caro", "Por dinero hace lo que sea, si no pregúntenle por qué regreso al aniversario de Ventaneando", "Vive en Barcelona y le habrán pagado muy bien En Soy Famoso Sácame De Aquí", escriben las redes sociales sobre la periodista.

Otra de las cosas por las que esta guapa mujer es conocida, ha sido por su pelea hace tiempo no solo con Ventaneando, sino con la misma Pati Chapoy, con quien se enfrentó en televisión, esto después de que la titular del programa, se refiriera a ella con muchas indirectas las cuales sacaron el enojo y lágrimas de la periodista.

Y es que al no llegar aun supuesto acuerdo monetario con la producción de Ventaneando, Atala Sarmiento le puso fin a su contrato laboral, lo que provocó un gran escándalo, pues se fue a trabajar a Televisa, lugar donde despotricó en contra de su ex jefa y algunos compañeros con los que ya no tiene relación alguna.