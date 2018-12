Atala Sarmiento no se explica por qué Lucero "la bloqueó"

Atala Sarmiento, conductora del programa de espectáculos "Intrusos", echa de cabeza a la actriz y cantante Lucero y confiesa que "la bloqueó" de sus redes sociales. Atala no se explica por qué lo hizo.

Lucero se encuentra en uno de los mejores momentos en su carrera artística. Tiene éxito con sus discos de banda, y en lo personal también.

Recientemente sus hijos han sido señalados de poseer un gran talento artístico, aunque ella ha dicho que no pretenden dedicarse a ello.

José Manuel, su hijo mayor, ha sido halagado por su aspecto físico en redes sociales, y al respecto, Lucero ha dicho:

Algunas de las fans dicen 'es mi novio' y yo digo 'épale, qué chistoso'. Incluso bromeó diciendo: 'no soy celosa, pero las bloqueo', a lo que de inmediato corrigió diciendo: "no es cierto, no me tomo a pecho ni los piropos ni las críticas, está simpático que me digan suegra".