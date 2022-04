Atala Sarmiento pone a temblar a Pati Chapoy: regresa a Tv Azteca por todo lo alto

Atala Sarmiento de 49 años de edad, regresó a Tv Azteca con una nueva propuesta de trabajo, pues será conductora del reality show Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, donde al parecer las grabaciones están a punto de comenzar, por lo que el público desea ver a la rubia de nueva cuenta en acción.

Para quienes no lo saben, Atala Sarmiento se alejó del mundo del espectáculo, después de haber salido de pleito con su jefa Pati Chapoy en Ventaneando, por lo que decidió renunciar de Tv Azteca, donde trabajó por varios años, pero el no poder llegar a un acuerdo laboral con la titular del programa de espectáculos, la hizo salirse de dicha televisora.

Ahora su rostro aparece junto al de Horacio Villalobos, quien también será conductor del reality show del cual se espera un buen rating, no solo por los participantes, quienes al parecer estarán al límite en las pruebas, sino por la participación de la periodista de espectáculos, quien dijo en el pasado que no volvería a la televisión del Ajusco por el trato que recibió.

"Qué chevere que estés de regresó en Azteca Atala!", "Wow!! De vuelta a casa, felicidades a Atala por eso!", "Solo por ver a Atala no me lo pierdo, gracias azteca por regresarla", "yyy mi Ata, me caes bien y eres súper simpática, ya viste que el hambre es canija jajaja", "Ya probó lo que es cajeta dirían en mi rancho", escriben las redes al ver el rostro de Atala Sarmiento en las redes sociales.

Si vamos un poco atrás podemos recordar que cuando la presentadora le dijo adiós a Tv Azteca, decidió probar suerte el Televisa donde estuvo en el programa de espectáculos Intrusos a lado de Pepillo Origel con quien se lleva muy bien, pero tiempo después el vespertino salió del aire se dice que por mala audiencia.

Al tiempo se supo por la misma famosa que se iría a vivir a España por otras cuestiones de trabajo, pero siempre se mantuvo muy activa en redes, donde sus fans le pedían a gritos que volviera, aunque ella siempre mantuvo una postura en que miraba su regreso difícil.

